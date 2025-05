Seit 1930 ist Ford fester Bestandteil der deutschen Automobilindustrie – zu Hochzeiten wurden allein in Köln über 50.000 Menschen beschäftigt. Am Standort in Nordrhein-Westfalen liegt die Europazentrale des US-Autobauers, in der der vollelektrischen Explorer, das Modell Capri aber auch Getriebe für Nutzfahrzeuge produziert werden. Heute arbeiten hier nur mehr 11.500 Beschäftigte - 2018 waren es noch 20.000.

Experten prognostizieren eine düstere Zukunft für Ford in Europa. „Die Lage ist schlecht und die Perspektive noch schlechter“ sagt der Direktor des Bochumer Autoinstituts Center Automotive Research, Ferdinand Dudenhöffer. „Ford ist im Pkw-Bereich zu klein, als dass es in Europa ertragreich arbeiten könnte – das ist jetzt so und das wird sehr wahrscheinlich auch künftig so sein.“

Die Auswirkungen der Krise sind für die Belegschaft längst keine Theorie, sondern bittere Realität. Bereits im vergangenen Jahr kündigte Ford an, bis Ende 2027 rund 4.000 Stellen in den europäischen Werken abzubauen, davon 2.900 in Deutschland – insbesondere in Köln. Doch dagegen läuft die Gewerkschaft Sturm.

Im März und April hatte es bereits Warnstreiks gegeben, danach blieben die Verhandlungen festgefahren. Bei einer Urabstimmung am Donnerstag sprachen sich 93,5 Prozent der Ford-Beschäftigten für einen Arbeitskampf aus, um den Druck auf das Management zu erhöhen und ihre Forderungen durchzusetzen. „Es ist Zeit für den Arbeitgeber, sich zu bewegen und eine Gesamtlösung für die Belegschaft in Köln hinzubekommen“, sagte der Betriebsratschef von Ford Deutschland, Benjamin Gruschka. Die Gewerkschaft wirft der Firmenspitze Konzeptlosigkeit und strategische Fehlentscheidungen vor, die den Fortbestand der traditionsreichen Ford-Deutschlandtochter gefährde.

Tatsächlich sind die aktuellen Verkaufszahlen alarmierend – und sie lassen keinen Zweifel daran: Ford steht in Europa unter massivem Handlungsdruck.

