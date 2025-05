KTM hat nur noch bis zum 23. Mai Zeit, um 600 Millionen Euro aufzubringen. Dann wird eine Gläubigerquote von 30 Prozent fällig. Um dies zu ermöglichen, setzt Pierer Mobility auf die Verpfändung von KTM-Aktien als Sicherheit für einen Überbrückungskredit. Die Maßnahme wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung Ende April beschlossen. Bis zu 500 Millionen Euro an Aktien sollen potentiell verpfändet werden – ein Schritt, den Unternehmenssprecher Hans Lang gegenüber dem Industriemagazin als „normales Vorgehen in einer schwierigen Situation“ bezeichnete. Die verpfändeten Anteile betreffen die KTM AG, also jenes Unternehmen, in dem zentrale Produktionsbereiche gebündelt sind.

Der geplante Aktienverkauf, mit dem Pierer Mobility 150 Millionen Euro zur Finanzierung hätte aufbringen wollen, ist gescheitert. Der Jahresabschluss konnte nicht wie geplant Ende April veröffentlicht werden. Der Grund: Es gab noch nicht genug feste Zusagen von Investoren. Infolge konnte der Vorstand um Gottfried Neumeister die geplanten Finanzierungsmaßnahmen umsetzen. Dazu gehörte auch die Kapitalerhöhung in Höhe jener 200 Millionen Euro , die Bajaj zwischen Februar und April zugeschossen hatte.

Damit fehlen Pierer Mobility nach wie vor dringend benötigte Mittel für die Sanierung, und das Unternehmen ist gezwungen, alternative Finanzierungswege zu prüfen. Man befinde sich laut Unternehmensangaben weiterhin in der Finalisierungsphase von Gesprächen mit potenziellen Eigen- oder Fremdkapitalgebern. Woher die fehlenden 150 Millionen konkret kommen sollen, ließ das Unternehmen bislang offen.

Doch die Suche nach Investoren gestaltet sich zunehmend schwierig – namhafte Interessenten ziehen sich zurück, während interne Konflikte zusätzlich Druck aufbauen.

