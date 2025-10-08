In Milwaukee, Wisconsin schlägt das Herz von Johnson Controls – 22 Milliarden Euro Umsatz mit Klimaanlagen, Gebäudetechnik, Kaltwassersätzen, Wärmepumpen, Energiespeichern und Smart-Buildings. Kurz gesagt: alles, was man braucht, wenn das Auto nicht mehr das Lieblingskind der Ingenieure ist. Und genau hier liegt auch die Zukunft von Bosch - nicht in Stuttgart am Neckar.

>>> Bosch plant massiven Stellenabbau: Bis zu 13.000 Jobs in Gefahr

Im vergangenen Jahr haben die Schwaben mit einer Anleihe über fünf Milliarden Euro den größten Kredit ihrer Firmengeschichte aufgenommen um für acht Milliarden den größten Zukauf ihrer Firmengeschichte zu tätigen: Das Klimatechnik und Haushaltstechnikgeschäft von Johnson Controls.

