Der Konflikt rund um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia hat spürbare Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Die chinesische Regierung hat die Ausfuhr von Halbleitern untersagt, die vom niederländischen Unternehmen stammen und in China fertiggestellt wurden. Das betrifft insbesondere Chips, die für den Einsatz in Fahrzeugen vorgesehen sind. Infolgedessen drohen Engpässe in der Produktion bei Autobauern wie BMW und Volkswagen sowie bei Zulieferern wie Bosch.

Hinter den Kulissen zeichnete sich schon länger eine bedrohliche Entwicklung ab: Interne Quellen in Den Haag berichten, dass der ehemalige Nexperia-Chef Zhang Xuezheng geplant habe, nicht nur 40 Prozent der europäischen Belegschaft zu entlassen, sondern auch die Forschungseinrichtung in München zu schließen. Bereits zuvor soll er sensible Daten wie Chip-Designs und Maschineneinstellungen aus dem Werk in Manchester an den Mutterkonzern Wingtech in China übermittelt haben. Auch ein Abtransport von Anlagen aus dem Hamburger Werk stand demnach kurz bevor. Der Schritt der niederländischen Regierung, Nexperia unter staatliche Aufsicht zu stellen, erfolgte offenbar auf massiven Druck der USA – und soll eine vollständige Verlagerung von Know-how und Infrastruktur nach China verhindern.

