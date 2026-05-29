AVL List Zulieferer-Krise : AVL List: Der stille Umbau eines österreichischen Industrie-Giganten

29.05.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
AVL List war jahrzehntelang eines der großen Technologieversprechen Österreichs. Doch jetzt trifft der Umbau der Autoindustrie den Grazer Konzern hart: Jobs fallen weg, Projekte werden kleiner, Märkte brechen weg. Hinter den Einschnitten steckt mehr als eine normale Krise.

Inhalt

AVL Aufmacher

AVL List steht in Graz unter massivem Druck: Der Umbruch der Autoindustrie lässt Entwicklungsprojekte schrumpfen und zwingt den Konzern zu harten Einschnitten.

- © beigestellt; Adobe Stock; WEKA Industrie Medien; KI-generiert

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
29.05.2026
Letzte Aktualisierung
29.05.2026
Daniel Pohselt