Die österreichische Automobilzulieferindustrie ist ein zentraler Bestandteil der globalen Fahrzeugproduktion und trägt maßgeblich zur heimischen Wirtschaft bei. Im Jahr 2024 erreichte der Produktionswert der Branche knapp 28,5 Milliarden Euro, wobei etwa 200.000 Personen in diesem Sektor beschäftigt waren. Unternehmen wie Miba, Magna Steyr und AVL List genießen international hohes Ansehen und stehen exemplarisch für die Innovationskraft der österreichischen Zulieferer.

Die Branche deckt ein breites Spektrum ab, von elektronischen Komponenten bis hin zu komplexen Antriebssystemen. Besonders in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren haben sich österreichische Unternehmen als Vorreiter etabliert. Die enge Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Industrie ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die österreichische Automobil- und Zulieferindustrie ist eng in internationale Produktionsnetzwerke eingebunden, wobei deutsche Erstausrüster eine dominierende Rolle spielen. Einzigartig positioniert sich Magna Steyr in Graz, das als Auftragsfertiger komplette Fahrzeuge für verschiedene Hersteller entwickelt und produziert. KTM hingegen hat sich als bedeutender Hersteller im Motorradsegment etabliert.​

Die Zulieferindustrie wird von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt, die oft als "Hidden Champions" gelten. Diese Unternehmen sind in ihren Nischen weltweit führend und erzielen hohe Exportquoten. Beispielsweise zählt Österreich pro Kopf zu den Ländern mit den meisten dieser Hidden Champions, was die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft unterstreicht. ​