KTM nach der Insolvenz : KTM: Der stille Rückbau einer Kultmarke

18.06.2026
Lesezeit: ca. 15 Minuten
Nach Insolvenz, Stellenabbau und Bajaj-Einstieg steht KTM vor dem härtesten Neustart seiner Geschichte. CEO Gottfried Neumeister spricht offen über hausgemachte Fehler, teure Altlasten und den radikalen Rückbau in Mattighofen – und erklärt, warum die Motorrad-Ikone erst kleiner werden musste, um wieder profitabel wachsen zu können.
Gottfried Neumeister CEO KTM

KTM-Chef Gottfried Neumeister über den radikalen Umbau in Mattighofen: Nach Insolvenz, Stellenabbau und Bajaj-Einstieg soll die Motorrad-Ikone kleiner, fokussierter und wieder profitabel werden.

- © KTM AG

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Erstveröffentlichung
18.06.2026
Letzte Aktualisierung
18.06.2026
Daniel Pohselt