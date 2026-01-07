BMW hat im Jahr 2025 über eine Million Fahrzeuge in Deutschland produziert und festigt damit seine Position als einer der wichtigsten Automobilhersteller des Landes. Nach eigenen Angaben stammt etwa jedes vierte in Deutschland gebaute Auto aus den Werken des Münchner Unternehmens. Laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) wurden 2025 insgesamt rund 4,15 Millionen Pkw in Deutschland gefertigt. Damit liegt der Anteil von BMW an der inländischen Produktion bei etwa 24 Prozent – ein beachtlicher Wert in einem zunehmend globalisierten Markt.

