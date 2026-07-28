Die beiden Schauplätze könnten gegensätzlicher kaum sein. Am 3. Juli 2026 protestierten Beschäftigte von Mercedes-Benz an mehreren deutschen Standorten gegen den verschärften Sparkurs des Konzerns. Allein in Baden-Württemberg beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 26.500 Menschen. Für Sindelfingen nannte die Gewerkschaft etwa 20.000 Teilnehmende, während Mercedes von rund 10.000 ausging. In Sprechchören forderten Demonstrierende den Rücktritt von Vorstandschef Ola Källenius. Im Mittelpunkt der Kritik standen mögliche längere Arbeitszeiten, Einschnitte bei Sonderzahlungen und die Sorge vor einer schleichenden Verlagerung von Aufgaben ins Ausland.

Nur zehn Tage später präsentierte Mercedes in Kecskemét ein völlig anderes Bild. Am 13. Juli eröffnete der Konzern einen neuen Teil seines ungarischen Werks und startete dort die Fertigung der elektrischen C-Klasse. Rund eine Milliarde Euro investierte Mercedes in den Ausbau. Nach Angaben der ungarischen Regierung steigt die jährliche Kapazität dadurch auf etwa 350.000 Fahrzeuge. Mercedes selbst nennt in seiner längerfristigen Produktionsplanung eine mögliche Kapazität von bis zu 400.000 Einheiten. Damit wird Kecskemét zum größten europäischen Produktionsstandort des Konzerns und zum zweitgrößten Mercedes-Werk weltweit.