Die Neuordnung der deutschen Automobilindustrie ist längst mehr als eine vorübergehende Sparmaßnahme. Es geht nicht mehr nur um einzelne Modellwechsel oder begrenzte Produktionsverlagerungen. Mercedes-Benz, BMW und der Volkswagen-Konzern verändern die geografische Struktur ihrer europäischen Fertigung. Eine zentrale Rolle spielt dabei Ungarn.

Lesetipp: Ungarns Autowunder: Wie ein Billigstandort zur Schlüsselregion deutscher Hersteller wurde

Besonders deutlich wird diese Entwicklung im rund 80 Kilometer südöstlich von Budapest gelegenen Kecskemét. Dort betreibt Mercedes-Benz seit 2012 ein Werk, das sich innerhalb weniger Jahre von einem ergänzenden Produktionsstandort zu einem der wichtigsten Pfeiler des europäischen Mercedes-Netzwerks entwickelt hat. Rund 5.000 Menschen arbeiten nach Unternehmensangaben an dem Standort.

Am 13. Juli 2026 erreichte der Ausbau eine neue Dimension. Mercedes investierte rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung des Werks. Die mögliche Jahreskapazität steigt dadurch auf bis zu 400.000 Fahrzeuge. Damit könnte Kecskemét künftig nicht nur die größte Autofabrik Ungarns, sondern auch das größte Mercedes-Werk in Europa sein. Lediglich das Werk im chinesischen Peking wäre innerhalb des weltweiten Produktionsverbunds noch größer.