Mercedes BMW Audi Ungarn : Mercedes, BMW, Audi: Wie Ungarn die Karten für Österreichs Autozulieferer neu mischt
Die Neuordnung der deutschen Automobilindustrie ist längst mehr als eine vorübergehende Sparmaßnahme. Es geht nicht mehr nur um einzelne Modellwechsel oder begrenzte Produktionsverlagerungen. Mercedes-Benz, BMW und der Volkswagen-Konzern verändern die geografische Struktur ihrer europäischen Fertigung. Eine zentrale Rolle spielt dabei Ungarn.
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Besonders deutlich wird diese Entwicklung im rund 80 Kilometer südöstlich von Budapest gelegenen Kecskemét. Dort betreibt Mercedes-Benz seit 2012 ein Werk, das sich innerhalb weniger Jahre von einem ergänzenden Produktionsstandort zu einem der wichtigsten Pfeiler des europäischen Mercedes-Netzwerks entwickelt hat. Rund 5.000 Menschen arbeiten nach Unternehmensangaben an dem Standort.
Am 13. Juli 2026 erreichte der Ausbau eine neue Dimension. Mercedes investierte rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung des Werks. Die mögliche Jahreskapazität steigt dadurch auf bis zu 400.000 Fahrzeuge. Damit könnte Kecskemét künftig nicht nur die größte Autofabrik Ungarns, sondern auch das größte Mercedes-Werk in Europa sein. Lediglich das Werk im chinesischen Peking wäre innerhalb des weltweiten Produktionsverbunds noch größer.
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Mercedes Kecskemét: Eine Milliarde Euro für die elektrische C-Klasse
Für die Erweiterung entstanden zusätzliche Anlagen für Karosseriebau und Montage, eine neue Lackiererei sowie Kapazitäten für die Batteriemontage. In Kecskemét werden beziehungsweise wurden bislang unter anderem Modelle der A-Klasse und der GLB-Baureihe gefertigt. Nun gewinnt das Werk mit der elektrischen C-Klasse weiter an Bedeutung. Mercedes hatte bereits angekündigt, die C-Klasse mit EQ-Technologie im zweiten Quartal 2026 in Kecskemét anlaufen zu lassen. Auch weitere Modelle sollen dem Standort zugewiesen werden.
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Der Ausbau ist Teil einer umfassenden Produktionsstrategie. Mercedes will seine weltweiten Kapazitäten bis 2028 auf rund 2,2 Millionen Fahrzeuge ausrichten. Die maximal mögliche Produktion in Deutschland soll dann bei etwa 900.000 Fahrzeugen liegen, während Kecskemét bis zu 400.000 Einheiten herstellen kann. Gleichzeitig soll der Anteil der Fertigung in europäischen Ländern mit niedrigeren Kosten von ungefähr 15 auf 30 Prozent steigen.
70 Prozent Kostenvorteil: Warum Mercedes stärker auf Ungarn setzt
Hinter dieser Verschiebung steht vor allem der wachsende Kostendruck. Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm bezifferte den Produktionskostenvorteil Ungarns gegenüber Deutschland auf rund 70 Prozent. In deutschen Werken fallen nicht nur höhere Löhne an. Auch Energie, Regulierung, Infrastruktur und längere Genehmigungsverfahren können die Herstellung verteuern. Für ein Unternehmen, das gleichzeitig Milliarden in Elektromobilität, Software und neue Fahrzeugarchitekturen investieren muss, werden solche Unterschiede zunehmend entscheidend.
Mercedes verfolgt das Ziel, die Produktionskosten je Fahrzeug bis 2027 um mehr als zehn Prozent zu senken. Helfen sollen dabei eine stärkere Automatisierung, eine bessere Auslastung der Anlagen, standardisierte Bauteile und ein größerer Anteil der Produktion sowie der Beschaffung in kostengünstigeren Ländern.
BMW Werk Debrecen: Der iX3 macht Ungarn zum E-Auto-Standort
Mercedes ist in Ungarn keineswegs allein. Rund zweieinhalb Autostunden östlich von Kecskemét hat BMW in Debrecen ein vollständig neues Werk errichtet. Die Fabrik wurde im September 2025 offiziell eröffnet. Ende Oktober desselben Jahres begann dort die Serienproduktion des neuen vollelektrischen BMW iX3, des ersten Modells der sogenannten Neuen Klasse.
Das Werk wurde gezielt für Elektrofahrzeuge entwickelt. Im normalen Betrieb verzichtet BMW dort nach eigenen Angaben vollständig auf fossile Energieträger. Eine große Photovoltaikanlage, ein Wärmespeicher und die lokale Montage der Hochvoltbatterien sollen den Energieverbrauch sowie die Emissionen der Produktion reduzieren. Gegenüber einer vergleichbaren konventionellen Fertigung können die produktionsbedingten CO₂-Emissionen laut BMW um bis zu 90 Prozent sinken.
BMWs neue Fabrik in Ungarn wird zur Blaupause für die Elektromobilität
Die Nachfrage nach dem iX3 entwickelte sich offenbar stärker als zunächst erwartet. BMW zog deshalb bereits im Februar 2026 eine zweite Produktionsschicht in Debrecen vor. Im Juni teilte der Konzern mit, dass das Werk schon früher als geplant im Zweischichtbetrieb arbeite.
Damit ist Debrecen nicht bloß eine kostengünstige Alternative zu deutschen Werken. Der Standort dient BMW zugleich als technologische Blaupause für künftige Fabriken. Digitale Planung, künstliche Intelligenz in der Produktion, kurze Materialwege und eine auf Elektroautos zugeschnittene Architektur sollen später auch auf andere Werke übertragen werden.
Audi Győr: Wie Ungarn zum Zentrum für Antriebe und Elektrokomponenten wird
Im Westen Ungarns ist der Volkswagen-Konzern bereits seit mehr als drei Jahrzehnten vertreten. Audi Hungaria nahm 1993 in Győr seine Tätigkeit auf. Inzwischen ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber der Region. Ende 2025 beschäftigte Audi dort einschließlich einer Tochtergesellschaft 11.430 Menschen.
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Im Jahr 2025 liefen in Győr insgesamt 200.756 Fahrzeuge vom Band. Dazu gehörten 128.946 Audi Q3 und Q3 Sportback sowie 71.810 Exemplare des Cupra Terramar. Außerdem produzierte das Werk 1.585.290 Verbrennungsmotoren und elektrische Antriebe. Davon waren 264.871 elektrische Antriebssysteme – deutlich mehr als im Vorjahr.
Im Juni 2026 begann Audi Hungaria zudem mit der Serienfertigung eines neuen elektrischen MEBeco-Antriebs. Das zeigt, dass Győr innerhalb des Volkswagen-Konzerns nicht nur für die Fahrzeugmontage, sondern auch als großes Komponenten- und Antriebszentrum an Bedeutung gewinnt.
Bosch, Zulieferer, Entwicklungszentren: Ungarns neues Auto-Ökosystem
Um die großen Autofabriken herum hat sich in Ungarn ein dichtes Netz aus Zulieferern, Ingenieurdienstleistern und Entwicklungszentren gebildet. Diese Struktur ist für die Hersteller besonders attraktiv, weil Bauteile und technisches Know-how in räumlicher Nähe verfügbar sind. Kurze Lieferwege senken Transportkosten und erleichtern es, die Produktion bei Nachfrageschwankungen anzupassen.
Bosch betreibt in Budapest eines seiner wichtigsten europäischen Entwicklungszentren. Gemessen an der Zahl der dort beschäftigten Automobilingenieure ist es nach Unternehmensangaben der zweitgrößte europäische Forschungs- und Entwicklungsstandort des Konzerns. Der Innovationscampus verfügt über rund 1.800 Arbeitsplätze, Labore, Testanlagen und eine eigene Erprobungsstrecke.
KI, Software und Fahrerassistenz: Warum Ungarn mehr als verlängerte Werkbank ist
Auch Aumovio, das aus der früheren Automotive-Sparte von Continental hervorgegangen ist, unterhält in Budapest ein Entwicklungszentrum für künstliche Intelligenz. Dort entstehen Softwarelösungen für Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren, die unter anderem Kamera-, Radar- und Lidardaten verarbeiten.
Ungarn wird damit nicht ausschließlich zur verlängerten Werkbank für einfache Montagetätigkeiten. Neben der klassischen Produktion siedeln sich zunehmend Batteriekompetenz, Softwareentwicklung, Antriebstechnik und automatisierte Fertigungsprozesse an. Für das Land bedeutet das zusätzliche industrielle Wertschöpfung. Für die deutschen Standorte wächst dagegen der Druck, ihre hohen Kosten durch Produktivität, Innovation und Spezialisierung zu rechtfertigen.
Deutsche Autowerke unter Druck: Was der Aufstieg Ungarns verändert
Die Verlagerung findet in einer schwierigen Phase statt. Mercedes musste 2025 deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Der Konzernumsatz sank um rund neun Prozent, während sich das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr mehr als halbierte. Belastend wirkten unter anderem der intensive Wettbewerb in China, Handelskonflikte und höhere Zölle.
Die Entscheidung für Ungarn ist deshalb aus Unternehmenssicht nachvollziehbar. Problematisch für Deutschland ist jedoch, dass nicht nur ältere oder margenschwache Modelle verlagert werden. Mit der elektrischen C-Klasse und dem BMW iX3 entstehen in Ungarn Fahrzeuge, die für die technologische Zukunft der Unternehmen stehen. Damit wandern potenziell auch Erfahrungen mit Batteriemontage, digitaler Fabriksteuerung und neuen Elektroplattformen ins Ausland.
Die Entwicklung bedeutet allerdings nicht, dass die deutschen Werke unmittelbar verschwinden. Standorte wie Sindelfingen, Bremen, Rastatt, München oder Dingolfing bleiben für Premiumfahrzeuge, neue Modelle, Forschung und komplexe Produktionsanläufe wichtig. Mercedes produziert beispielsweise weiterhin neue elektrische und elektrifizierte Fahrzeuge in deutschen Werken. Dennoch verändert sich das Verhältnis: Deutsche Fabriken müssen sich künftig noch stärker über Qualität, Flexibilität, Technologie und hohe Produktivität behaupten.
Ungarns Autoindustrie: Warum Kosten, Lage und Politik den Standort stärken
Hinzu kommt ein veränderter politischer Rahmen. Viktor Orbán verlor nach 16 Jahren an der Regierung die ungarische Parlamentswahl vom 12. April 2026. Neuer Ministerpräsident ist Péter Magyar, der im Mai sein Amt antrat und eine stärker an der Europäischen Union orientierte sowie investorenfreundliche Politik angekündigt hat.
Für ausländische Unternehmen könnte ein berechenbareres Verhältnis zwischen Budapest und der Europäischen Union die Planungssicherheit erhöhen. Die politische Neuordnung ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Auseinandersetzungen um Verfassungsänderungen, Medienstrukturen und die geplante Absetzung des Staatspräsidenten zeigen, dass der institutionelle Umbau weiterhin Konfliktpotenzial birgt.
Unabhängig von der Regierung hat Ungarn bereits eine starke Ausgangsposition. Das Land verbindet vergleichsweise niedrige Produktionskosten mit einer zentralen Lage im europäischen Binnenmarkt, industrieller Infrastruktur und einem wachsenden Netz aus Herstellern und Zulieferern.
Die Richtung ist damit klar: Ungarn entwickelt sich zu einem der wichtigsten europäischen Standorte der deutschen Autoindustrie. Für Mercedes, BMW und Audi ist das Land ein zentraler Baustein im Wettbewerb um Kosten, Geschwindigkeit und Elektromobilität. Für Deutschland ist der Aufstieg Ungarns dagegen ein Warnsignal. Entscheidend wird sein, ob die heimischen Werke ihre höheren Kosten durch Innovation und Produktivität ausgleichen können – oder ob künftig ein noch größerer Teil der automobilen Wertschöpfung nach Mittel- und Osteuropa wandert.
Autozulieferer Österreich: Warum der Ungarn-Boom zur Bewährungsprobe wird
Für die österreichische Autozulieferindustrie ist der Ausbau der ungarischen Werke Chance und Risiko zugleich. Die Branche erwirtschaftet rund 70 Prozent ihres Umsatzes im Export und ist deshalb unmittelbar davon abhängig, wo die europäischen Hersteller ihre Fahrzeuge produzieren. Ungarn war 2025 bereits Österreichs siebtgrößter Exportmarkt; besonders Maschinen, Kunststoffe sowie Eisen- und Stahlprodukte spielen im bilateralen Handel eine wichtige Rolle. Steigende Produktionszahlen bei Mercedes in Kecskemét, BMW in Debrecen und Audi in Győr können daher zusätzliche Aufträge für österreichische Hersteller von Werkstoffen, Komponenten, Produktionsanlagen sowie Entwicklungs- und Prüftechnik bringen. Vor allem Unternehmen, die bereits über Standorte in Ungarn verfügen, können von der Nähe zu den Autowerken profitieren.
Der Grazer Technologiekonzern AVL betreibt beispielsweise ein ungarisches Technikzentrum in Érd und ist darüber hinaus unter anderem in Budapest und Kecskemét vertreten. Gleichzeitig erhöht die Verlagerung den Preisdruck. Bauen die Hersteller ihre Lieferketten stärker rund um die ungarischen Werke auf, müssen österreichische Zulieferer möglicherweise eigene Kapazitäten vor Ort schaffen oder gegen günstigere lokale und internationale Wettbewerber antreten. Besonders gefährdet sind Betriebe, deren Geschäft weiterhin stark von Komponenten für Verbrennungsmotoren abhängt. Die Verschiebung hin zu elektrischen Antrieben verlangt neue Produkte und zusätzliche Investitionen, während die österreichische Zulieferbranche nach Angaben der Wirtschaftskammer bereits mit rückläufigen Umsätzen und sinkender Beschäftigung konfrontiert ist.
Entscheidend wird deshalb sein, ob es den Unternehmen gelingt, Entwicklung, Spezialwissen und hochwertige Fertigung in Österreich zu halten und zugleich die wachsenden Werke im benachbarten Ungarn wettbewerbsfähig zu beliefern.