In Almussafes bei Valencia soll ein neues Kapitel der europäischen Automobilindustrie beginnen. Der US-Hersteller Ford und der chinesische Autobauer Geely haben vereinbart, am dortigen Ford-Standort ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. Ford soll 66 Prozent der Anteile halten, Geely 34 Prozent. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen soll das Unternehmen im ersten Halbjahr 2027 seine Arbeit aufnehmen. Die Produktion neuer Fahrzeuge ist ab 2028 vorgesehen.

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Geplant sind insgesamt fünf Modelle: drei Fahrzeuge unter der Marke Ford und zwei Elektroautos von Geely. Ford und Geely wollen sich Produktionskapazitäten teilen und Entwicklungskosten senken. Das Werk verfügt nach Angaben der Unternehmen über eine mögliche Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen, war zuletzt jedoch deutlich unterausgelastet. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen soll der Standort langfristig stabilisiert werden.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez feierte die Vereinbarung demonstrativ als industriepolitischen Erfolg. Bei seinem Besuch in Almussafes bezeichnete er das Abkommen als Beispiel dafür, wie die Transformation zur Elektromobilität mit mehr Industrie, qualifizierten Arbeitsplätzen und Investitionen verbunden werden könne. Die spanische Regierung hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 4,8 Milliarden Euro über ihr Förderprogramm für elektrische und vernetzte Fahrzeuge mobilisiert. Hinzu kommen der nationale „Auto-2030“-Plan sowie weitere Kauf- und Infrastrukturhilfen.