Geely will in Europa nicht länger nur im Hintergrund mitfahren. Der chinesische Autokonzern, der hierzulande vor allem über Marken wie Volvo, Smart, Polestar, Lotus, Zeekr oder Lynk & Co sichtbar ist, startet nun unter eigenem Namen eine Offensive. Bis 2028 soll die Kernmarke Geely zwölf Modelle nach Europa bringen und damit nahezu alle wichtigen Fahrzeugsegmente abdecken. Für den Konzern aus Hangzhou ist der Schritt mehr als ein weiterer Markenstart: Es ist der Versuch, sich als eigenständiger Wettbewerber im europäischen Volumenmarkt zu etablieren.

Ein Auftritt im deutschen Raunheim ist dafür symbolisch gewählt. Dort betreibt Geely ein Technologiezentrum in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen. Auch Opel in Rüsselsheim liegt nur wenige Kilometer entfernt. Der Standort steht damit für das, was Geely in Europa erreichen will: Nähe zur deutschen Autoindustrie, kurze Wege zu Ingenieurwissen und zugleich eine klare Botschaft an die etablierten Hersteller. Deutschland soll nicht nur Absatzmarkt sein, sondern Teil einer europäischen Wachstumsstrategie.