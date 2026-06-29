Geely Elektroauto Europa : Geely tritt aus dem Volvo-Schatten: Chinas Autokonzern greift Europas Volumenmarkt an
Geely will in Europa nicht länger nur im Hintergrund mitfahren. Der chinesische Autokonzern, der hierzulande vor allem über Marken wie Volvo, Smart, Polestar, Lotus, Zeekr oder Lynk & Co sichtbar ist, startet nun unter eigenem Namen eine Offensive. Bis 2028 soll die Kernmarke Geely zwölf Modelle nach Europa bringen und damit nahezu alle wichtigen Fahrzeugsegmente abdecken. Für den Konzern aus Hangzhou ist der Schritt mehr als ein weiterer Markenstart: Es ist der Versuch, sich als eigenständiger Wettbewerber im europäischen Volumenmarkt zu etablieren.
Ein Auftritt im deutschen Raunheim ist dafür symbolisch gewählt. Dort betreibt Geely ein Technologiezentrum in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen. Auch Opel in Rüsselsheim liegt nur wenige Kilometer entfernt. Der Standort steht damit für das, was Geely in Europa erreichen will: Nähe zur deutschen Autoindustrie, kurze Wege zu Ingenieurwissen und zugleich eine klare Botschaft an die etablierten Hersteller. Deutschland soll nicht nur Absatzmarkt sein, sondern Teil einer europäischen Wachstumsstrategie.
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Vom Volvo-Eigentümer zum Rivalen: Geely tritt aus dem Schatten
Bislang war Geely in Europa zwar präsent, aber für viele Kunden kaum als Konzern erkennbar. Die Übernahme von Volvo im Jahr 2010 war der wichtigste Schritt in Richtung Europa. Hinzu kamen Beteiligungen und Markenaktivitäten rund um Smart, Lotus, Zeekr, Polestar und Lynk & Co. Auch Entwicklungsstandorte in Raunheim, Göteborg und Coventry sowie ein Designzentrum in Mailand zeigen, dass Geely längst tief in der europäischen Autolandschaft verankert ist. Auf seiner europäischen Website verweist Geely selbst auf die abgeschlossene Volvo-Übernahme im August 2010.
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Nun soll diese indirekte Präsenz in eine offene Marktoffensive überführt werden. Den Anfang machen zwei SUV-Modelle: der vollelektrische Geely E5 und der Plug-in-Hybrid Starray EM-i. Offiziell hatte Geely im März 2026 den Markenauftritt in mehreren europäischen Kernmärkten ausgerollt, darunter Deutschland, Spanien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. In Deutschland bewegen sich die ersten Modelle preislich im Bereich von rund 33.000 bis 39.000 Euro. Damit zielt Geely nicht auf ein Nischenpublikum, sondern auf Käufer, die bisher auch bei Volkswagen, Hyundai, Kia, Skoda, Opel oder BYD gesucht hätten.
Geely E5 und E2: Chinas Elektroautos zielen auf Europas Volumenmarkt
Besonders wichtig dürfte der angekündigte E2 werden. Das Modell soll noch 2026 folgen und als bezahlbarer Elektrokleinwagen eine Lücke besetzen, die viele Hersteller in Europa bislang nur zögerlich bedienen. Im Ausgangsmarkt China gilt der E2 bereits als absatzstarkes Modell. Für Europa ist vor allem entscheidend, ob Geely den Wagen zu einem Preis anbieten kann, der private Käufer ebenso anspricht wie Flottenkunden. Gerade im unteren Elektrosegment ist der Wettbewerb hart, aber das Angebot noch immer überschaubar.
Der Zeitpunkt ist günstig und schwierig zugleich. Günstig, weil chinesische Hersteller in Europa deutlich an Sichtbarkeit gewinnen. Eine Auswertung des Center of Automotive Management für Januar bis Mai 2026 kommt für chinesische Hersteller in Europa auf 619.353 Neuzulassungen und ein Plus von 61,2 Prozent. Die Geely-Gruppe lag mit 176.676 Zulassungen an der Spitze der chinesischen Anbieter, wuchs mit 6,5 Prozent aber deutlich langsamer als BYD mit 145 Prozent oder Chery mit 316 Prozent. Genau hier setzt die Europa-Offensive an: Die Kernmarke soll zusätzliches Wachstum bringen und verhindern, dass Wettbewerber die Dynamik allein für sich nutzen.
EU-Zölle auf China-Autos: Warum Geelys Europa-Wette teurer wird
Schwierig ist der Zeitpunkt wegen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die EU hat auf batterieelektrische Fahrzeuge aus China Ausgleichszölle verhängt. Für die Geely-Gruppe liegt der zusätzliche Zollsatz bei 18,8 Prozent; hinzu kommt der reguläre EU-Importzoll auf Pkw, wodurch sich die Belastung auf knapp 29 Prozent summiert. Für einen Hersteller, der im Volumenmarkt antreten will, ist das ein strukturelles Problem. Preisvorteile aus chinesischer Produktion schrumpfen, Margen geraten unter Druck, und aggressive Leasingraten lassen sich schwieriger kalkulieren.
Geelys deutsche Führung will deshalb nicht über reine Kampfpreise angreifen. Statt zunächst hohe Listenpreise aufzurufen und anschließend mit massiven Rabatten zu arbeiten, soll der ausgewiesene Preis möglichst nah am tatsächlichen Verkaufspreis liegen. Der Ansatz zielt auf stabile Restwerte und verlässliche Leasingkonditionen. Gerade in Deutschland und Österreich ist das wichtig, weil Firmenwagen, gewerbliche Kunden und Privatleasing einen erheblichen Teil des Marktes prägen. Wer zu früh zu stark rabattiert, riskiert sinkende Gebrauchtwagenwerte und beschädigt die Marke, noch bevor sie sich etabliert hat.
Geely baut Händlernetz auf – und konkurriert mit Smart, Volvo und Polestar
Neben den Preisen entscheidet das Vertriebsmodell. Geely setzt nicht auf einen reinen Direktvertrieb, sondern auf klassische Händler. Zehn Betriebe sind in Deutschland bereits gestartet, 40 Verträge wurden unterzeichnet. Für 2027 sind 150 Partner geplant, bis 2028 soll ein bundesweites Händler- und Servicenetz stehen. Damit unterscheidet sich Geely von manchen neuen Wettbewerbern, die stark auf Onlinevertrieb und wenige zentrale Standorte setzen. Für deutsche Kunden könnte der vertraute Händlerkontakt ein Vorteil sein, besonders bei einer neuen Marke, deren Bekanntheit noch aufgebaut werden muss.
Gleichzeitig birgt die Offensive ein internes Risiko. Geely tritt nicht in einen leeren Markt ein, sondern konkurriert auch mit eigenen Konzernmarken. Ein Geely E5 kann preislich und konzeptionell in die Nähe eines Smart #3 oder anderer Konzernmodelle rücken. Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Lotus und Smart sind unterschiedlich positioniert, doch im wachsenden Markt für elektrische SUV und Crossover überschneiden sich Zielgruppen zwangsläufig. Die Differenzierung der Marken wird deshalb zu einer der wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre.
Geely will in Europa produzieren: Der nächste Schritt im China-Auto-Angriff
Geely muss den europäischen Kunden erklären, wofür die Kernmarke steht. Volvo steht für Sicherheit und skandinavische Wertigkeit, Polestar für elektrisches Design, Lotus für Performance, Smart für urbane Mobilität. Geely selbst muss sich erst ein Profil erarbeiten. Naheliegend ist eine Positionierung als preis-leistungsstarke Volumenmarke mit moderner Technik, umfangreicher Ausstattung und elektrifizierten Antrieben. Reichen wird das allein nicht. Auf dem deutschen Markt zählen auch Werkstattnetz, Ersatzteilversorgung, Softwarequalität, Wiederverkaufswert und Vertrauen in langfristige Präsenz.
Genau deshalb ist die angekündigte Lokalisierung so wichtig. Geely will mittelfristig stärker in Europa produzieren. Bis 2030 sollen nach Unternehmensangaben zwei von drei in Europa verkauften Geely-Autos aus lokaler Fertigung stammen. Dieser Schritt könnte Zölle entschärfen, Lieferketten verkürzen und die Akzeptanz erhöhen. Auch andere chinesische Hersteller verfolgen ähnliche Strategien, weil Europa nicht dauerhaft allein über Importe aus China erschlossen werden kann.
Die Offensive zeigt, wie stark sich der europäische Automarkt verändert. Früher kauften chinesische Kunden deutsche Autos; heute greifen chinesische Hersteller die deutschen Marken auf deren Heimatmarkt an. Geely tut dies nicht als unbekannter Außenseiter, sondern als Konzern mit europäischer Erfahrung, starken Tochtermarken und wachsender technischer Kompetenz. Ob daraus ein Durchbruch wird, hängt weniger von der großen Ankündigung ab als von der Umsetzung im Alltag: pünktliche Modellstarts, wettbewerbsfähige Preise, belastbare Händlerstrukturen und eine klare Markenidentität.
Deutschland braucht nicht zwingend eine weitere Automarke. Doch der Markt bekommt eine. Und Geely tritt nicht an, um nur mitzuspielen.