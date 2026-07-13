Als BMW im Juli 2018 ankündigte, nahe der ostungarischen Stadt Debrecen ein neues Automobilwerk zu bauen, war dies mehr als eine weitere Standortentscheidung eines deutschen Industriekonzerns. Die geplante Investition von zunächst rund einer Milliarde Euro sollte eine Produktionskapazität von bis zu 150.000 Fahrzeugen pro Jahr schaffen und mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze bringen. BMW begründete die Wahl unter anderem mit der Infrastruktur, dem bestehenden Zulieferernetz und den verfügbaren qualifizierten Arbeitskräften. Inzwischen ist das Projekt deutlich größer geworden: Einschließlich einer Batteriemontage investierte der Konzern nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden Euro. Ende 2025 begann in Debrecen die Serienproduktion des vollelektrischen BMW iX3.

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BMW folgte dabei einem Weg, den andere internationale Hersteller bereits Jahrzehnte zuvor eingeschlagen hatten. Nach dem Ende des Staatssozialismus öffnete Ungarn seine Industrie rasch für ausländisches Kapital. Suzuki gründete 1991 seine ungarische Tochtergesellschaft in Esztergom und nahm dort im Oktober 1992 die Fahrzeugproduktion auf. Im Februar 2024 meldete der japanische Konzern das viermillionste in Ungarn produzierte Auto. Ebenfalls 1992 begann im westungarischen Szentgotthárd die Motorenproduktion von Opel. Das heute zum Stellantis-Konzern gehörende Werk fertigt weiterhin Verbrennungsmotoren und wird zusätzlich für die Produktion elektrischer Antriebsmodule ausgebaut.