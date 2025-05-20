Batterieproduktion in Europa : CATL erobert Europa - Wie der Batterie-Gigant die Autobranche dominiert

20.05.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Volkswagen, BMW, Mercedes und Stellantis – sie alle sind abhängig von CATL-Batterien. Während der chinesische Weltmarktführer in Thüringen bereits produziert, entstehen in Ungarn und Spanien neue Fabriken, um die Dominanz in Europa weiter auszubauen. Die Abhängigkeit wächst – und mit ihr die strategischen Risiken. Während Europa auf Zusammenarbeit und Technologietransfer setzt, reagieren die USA mit scharfen Restriktionen.

Inhalt

Eine Fabrik des chinesischen Autobatterie-Herstellers CATL

Die Batterie gewinnt zunehmend an Bedeutung – sie kann bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten eines Elektroautos ausmachen.

- © YouTube/The Tesla Domain

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Erstveröffentlichung
20.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto