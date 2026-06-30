Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng vertieft seine Fertigungskooperation mit Magna Steyr in Graz. Nach den SUV-Modellen G6 und G9 sowie der Limousine P7+ soll künftig ein viertes Modell im österreichischen Werk montiert werden. Bestätigt wurde die Ausweitung von Xpeng-Chef He Xiaopeng, der die europäische Lokalisierung der Produktion als Teil der weiteren Wachstumsstrategie des Unternehmens darstellt. Offen bleibt allerdings, welches Fahrzeug als nächstes nach Graz kommt.

Für Xpeng ist der Schritt mehr als eine reine Produktionsentscheidung. Seit September 2025 lässt das Unternehmen G6 und G9 bei Magna Steyr fertigen; Anfang 2026 folgte der P7+. Die in Österreich montierten Fahrzeuge sind für europäische Kunden bestimmt. Xpeng selbst bezeichnet Magna Steyr als ersten lokalen Fertigungspartner des Unternehmens in Europa.