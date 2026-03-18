Als Stellantis im Oktober 2023 ankündigte, 1,5 Milliarden Euro in den chinesischen Elektroautohersteller Leapmotor zu investieren, galt dies vielerorts als gewagte Entscheidung. Die Partnerschaft zwischen einem globalen Autokonzern und einem vergleichsweise jungen chinesischen Startup überraschte – zumal sie scheinbar im Widerspruch zu den zuvor kritischen Äußerungen von Carlos Tavares gegenüber der aggressiven Expansion chinesischer Hersteller stand.

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Zwei Jahre später erscheint diese Einschätzung überholt. Die jüngsten Geschäftszahlen von Leapmotor zeichnen ein deutlich verändertes Bild – und deuten darauf hin, dass Stellantis strategisch früher als viele Wettbewerber richtig lag.