Stellantis Partnerschaft China : Stellantis: Umstrittene China-Wette auf Leapmotor geht plötzlich auf
Als Stellantis im Oktober 2023 ankündigte, 1,5 Milliarden Euro in den chinesischen Elektroautohersteller Leapmotor zu investieren, galt dies vielerorts als gewagte Entscheidung. Die Partnerschaft zwischen einem globalen Autokonzern und einem vergleichsweise jungen chinesischen Startup überraschte – zumal sie scheinbar im Widerspruch zu den zuvor kritischen Äußerungen von Carlos Tavares gegenüber der aggressiven Expansion chinesischer Hersteller stand.
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Zwei Jahre später erscheint diese Einschätzung überholt. Die jüngsten Geschäftszahlen von Leapmotor zeichnen ein deutlich verändertes Bild – und deuten darauf hin, dass Stellantis strategisch früher als viele Wettbewerber richtig lag.
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Der Wendepunkt: Leapmotor erreicht erstmals die Gewinnzone
Im Geschäftsjahr 2025 hat Leapmotor erstmals seit seiner Gründung einen Jahresgewinn erzielt. Der Nettogewinn belief sich auf 540 Millionen Yuan (rund 70 Millionen Euro) – ein bemerkenswerter Umschwung, nachdem das Unternehmen im Jahr zuvor noch einen Verlust von 2,82 Milliarden Yuan verbucht hatte. Damit gehört Leapmotor zu den wenigen aufstrebenden chinesischen Elektroautoherstellern, die den Sprung in die Gewinnzone auf Jahressicht geschafft haben.
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Getragen wird diese Entwicklung vor allem von einem dynamischen Wachstum: Die Umsätze verdoppelten sich 2025 auf 64,73 Milliarden Yuan, ein Anstieg von über 100 Prozent im Jahresvergleich. Parallel dazu verbesserte sich die Bruttomarge deutlich auf 14,5 Prozent (2024: 8,4 Prozent). Auch operativ kehrte das Unternehmen in die schwarzen Zahlen zurück, mit einem positiven Ergebnis von 177 Millionen Yuan nach einem Verlust von mehr als 3 Milliarden Yuan im Vorjahr.
Hinzu kommen ein freier Cashflow von 7,82 Milliarden Yuan sowie liquide Mittel von knapp 38 Milliarden Yuan – Kennzahlen, die in einem zunehmend konsolidierenden und wettbewerbsintensiven Marktumfeld für Stabilität stehen.
Leapmotor verdoppelt Absatz und Umsatz im Kerngeschäft
Die finanzielle Trendwende spiegelt sich auch in den Absatzzahlen wider. Leapmotor lieferte 2025 weltweit 596.555 Fahrzeuge aus – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Damit positioniert sich das Unternehmen als volumenstärkster Vertreter unter den aufstrebenden chinesischen Elektroautomarken.
Dieser Erfolg ist besonders bemerkenswert angesichts des intensiven Wettbewerbs im Heimatmarkt, in dem etablierte Akteure wie BYD, Nio und Xpeng dominieren.
Auch international gewinnt Leapmotor an Bedeutung: 2025 exportierte das Unternehmen mehr als 67.000 Fahrzeuge, Anfang 2026 summierten sich die Ausfuhren bereits auf über 100.000 Einheiten.
Stellantis treibt Leapmotors Expansion in Europa und global voran
Eine zentrale Rolle bei dieser Expansion spielt das Joint Venture „Leapmotor International“, das gemeinsam mit Stellantis gegründet wurde. Der Konzern hält darin eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent und steuert die internationalen Vertriebs-, Produktions- und Exportaktivitäten.
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Durch das globale Netzwerk von Stellantis konnte Leapmotor seine Präsenz rasch ausbauen: Rund 900 Verkaufs- und Servicestandorte in 40 Märkten stehen inzwischen zur Verfügung, davon mehr als 800 in Europa.
Nach Unternehmensangaben erreichte das Joint Venture bereits im zweiten Jahr die Gewinnzone – ein Indiz dafür, dass die Kombination aus technologischer Kompetenz von Leapmotor und der Vertriebsstärke von Stellantis funktioniert.
Stellantis und Leapmotor planen Ausbau ihrer Partnerschaft
Die Kooperation dürfte sich in den kommenden Jahren weiter vertiefen. Leapmotor hat 2025 mehrere neue Modelle auf Basis der Plattform LEAP 3.5 vorgestellt, die unter anderem moderne Fahrerassistenzsysteme und 800-Volt-Technologie umfasst. Dazu zählen verschiedene Fahrzeugtypen vom SUV bis zum Minivan.
Parallel dazu wird eine stärkere Lokalisierung der Produktion in Europa vorbereitet. So könnte ein Modell künftig im spanischen Saragossa gefertigt werden. Darüber hinaus prüfen beide Unternehmen weitere Formen der Zusammenarbeit, die über das bestehende Joint Venture hinausgehen – einschließlich gemeinsamer Projekte im Fahrzeug- und Komponentenbereich.
Stellantis verschafft sich mit Leapmotor Vorteile bei CO₂-Vorgaben
Für Stellantis kommen diese Entwicklungen zu einem entscheidenden Zeitpunkt. In Europa verschärfen sich die regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf CO₂-Emissionen. Ein Partner wie Leapmotor, der wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge schnell skalieren kann, wird damit zum strategischen Vorteil.
Die Modelle des chinesischen Herstellers könnten nicht nur das Elektroportfolio von Stellantis erweitern, sondern auch helfen, die Emissionsbilanz des Konzerns insgesamt zu verbessern.
Was 2023 noch als riskante Wette erschien, wirkt heute wie eine vorausschauende Entscheidung. Mit dem frühen Einstieg bei Leapmotor hat sich Stellantis einen technologisch und industriell relevanten Partner gesichert – und damit seine Position im globalen Wandel zur Elektromobilität gestärkt.