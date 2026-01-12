In Graz entwickelt sich das Magna-Steyr-Werk zunehmend zu einem wichtigen Standort für die europäische Endmontage chinesischer Elektroautos. Der chinesische Hersteller Xpeng hat dort kürzlich die Testproduktion seines neuen Modells P7+ erfolgreich abgeschlossen. Damit erweitert das Unternehmen sein Fertigungsportfolio am Standort um eine dritte Baureihe – neben den SUV-Modellen G6 und G9, die bereits seit dem dritten Quartal 2025 in Graz endmontiert werden.

Die Entscheidung, den P7+ in der Steiermark montieren zu lassen, ist Teil einer umfassenden Lokalisierungsstrategie. Diese zielt darauf ab, die steigende Nachfrage auf dem europäischen Markt zu bedienen und gleichzeitig regulatorische sowie tarifäre Hürden zu umgehen. Ein entscheidender Vorteil ergibt sich dabei aus dem Einsatz des sogenannten SKD-Verfahrens (Semi-Knocked-Down): Die Fahrzeuge werden in China vorproduziert, in Baugruppen zerlegt und als Bausätze nach Europa verschifft. In Graz erfolgt anschließend die Endmontage. Auf diese Weise lassen sich im Vergleich zur Komplett-Einfuhr fertig montierter Fahrzeuge erhebliche Zölle einsparen, was die Kostenstruktur verbessert und die Markteintrittsbarrieren senkt.