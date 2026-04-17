Mercedes China Absatz : Mercedes riskante Luxus-Strategie rächt sich: Der Stern verliert an Glanz

17.04.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Die Luxuswette von Ola Källenius brachte Mercedes erst Rekordrenditen ein. Doch schwache E-Auto-Nachfrage, der Einbruch in China und sinkende Margen zeigen, wie verwundbar das Modell geworden ist – und warum der Konzern seinen Kurs nun korrigieren muss.
Mercedes Benz Luxus China Absatz 2026

Mercedes wollte zur begehrenswertesten Luxusmarke der Welt werden. Doch die Schwäche in China, Probleme im Elektrogeschäft und der Gewinneinbruch zeigen, wie riskant die Strategie war.

- © Mercedes-Benz AG

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Erstveröffentlichung
17.04.2026
Letzte Aktualisierung
17.04.2026
Dominique Otto