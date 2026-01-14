US-Autos in Europa : US‑Autos: Diese gravierenden Design‑ und Norm‑Fehler killen den Absatz in Europa
Mit Strafzöllen auf importierte Autos will US-Präsident Donald Trump weiterhin Druck auf die Europäische Union ausüben. Die Maßnahme, die im April 2025 in Kraft trat, sah einen Importzoll von bis zu 25 Prozent auf ausländische Pkw vor. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die USA und die EU im Spätsommer 2025 jedoch auf ein Zwischenabkommen, das die Zölle für europäische Hersteller auf 15 Prozent begrenzte.
Trump begründet die Maßnahme mit einer angeblich einseitigen Abschottung des EU-Markts. Ziel sei es, amerikanischen Herstellern besseren Zugang zu Europa zu verschaffen. Doch Branchenexperten sehen die Verantwortung für die schwache Präsenz amerikanischer Marken in Europa nicht in der Handelspolitik – sondern bei den Herstellern selbst.
„Das ist das große Problem der US-Hersteller: Sie schaffen es einfach nicht, die Geschmäcker der europäischen Konsumenten zu treffen“, sagt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Die Modellpalette sei nach wie vor kaum auf die Anforderungen und Vorlieben des europäischen Marktes abgestimmt. „Da ist eigentlich nichts im Angebot, was ernsthaft Marktanteile gewinnen könnte.“
Ein Sonderfall bleibt Tesla. Der Elektroauto-Pionier konnte sich in Europa bislang behaupten, kämpft jedoch seit 2025 mit Gegenwind. „Tesla hat derzeit andere Probleme“, so Bratzel. Nach einem Absatzrückgang von 28 Prozent im Jahr 2025 hat sich die Lage zwar stabilisiert, doch der Konzern sieht sich weiterhin mit Kritik an CEO Elon Musk konfrontiert – nicht zuletzt wegen dessen umstrittener politischer Nähe zu Donald Trump.
Ungleichgewicht im Autohandel: Europa exportiert dreimal so viele Fahrzeuge wie die USA
Trump wirft der EU vor, den Wettbewerb im Autohandel zu verzerren. „Einer der Gründe, warum ich Zölle einführe, ist der, dass wir Millionen ihrer Autos nehmen – BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz“, erklärte der US-Präsident. Gleichzeitig sei es „fast unmöglich“, US-Autos in der EU zu verkaufen. Tatsächlich zeigen Zahlen des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ein deutliches Ungleichgewicht im transatlantischen Autohandel: Während 2024 rund 450.000 Fahrzeuge aus Deutschland in die USA exportiert wurden, gelangten nur etwa 136.000 US-Modelle in die entgegengesetzte Richtung. Auch beim Zollniveau gibt es Unterschiede: Während die USA bislang lediglich 2,5 Prozent Einfuhrzoll auf europäische Pkw erhoben, liegt der EU-Zollsatz für US-Autos bei 10 Prozent.
Du kannst hier kein Auto verkaufen mit acht Zylindern und 15 Litern Verbrauch.Ferdinand Dudenhöffer
Marktferne Modelle: US-Fahrzeuge passen nicht nach Europa
Trotz dieser Zahlen sehen Fachleute wie Ferdinand Dudenhöffer den Grund für die geringe Nachfrage nach US-Autos in Europa nicht in Handelsbarrieren, sondern in mangelnder Marktkompatibilität. „Die Autos aus Amerika sind bei uns schlicht unverkäuflich“, so der renommierte Autoexperte. Größe, Verbrauch und Ausstattung amerikanischer Fahrzeuge seien schlichtweg nicht für europäische Bedürfnisse ausgelegt. „Du kannst hier kein Auto verkaufen mit acht Zylindern und 15 Litern Verbrauch.“ In den USA, wo Benzinpreise deutlich niedriger liegen, sei das kein Problem – in Europa dagegen schon.
"Autos, die keiner will“: Warum US-Marken an Europas Kunden vorbeiproduzieren
Bezeichnend ist, dass das meistverkaufte US-Modell, der Pick-up Ford F-150, in Europa gar nicht offiziell erhältlich ist. Auch der direkte Konkurrent von Ram, einer Stellantis-Marke, wird hierzulande nicht angeboten. Gleichzeitig fehlt es den US-Herstellern an wettbewerbsfähigen Klein- und Kompaktwagen – Segmenten, die in Europa besonders gefragt sind. „Wenn man hier Autos verkaufen will, braucht man Modelle, die die Kunden auch wollen“, resümiert Dudenhöffer. Und daran hapert es weiterhin. Handelszölle könnten daran nichts ändern.
Warum US-Autos in Europa nicht verkauft werden dürfen
Abweichende Sicherheitsstandards
- US-Autos erfüllen oft nicht die in Europa geltenden EU-Sicherheitsnormen, etwa im Bereich der Crashtests, Fußgängerschutz oder Seitenaufprallschutz.
Unterschiedliche Homologationsvorschriften
- Fahrzeuge müssen für den europäischen Markt nach EU-Recht typgenehmigt (homologiert) werden. US-Modelle erfüllen oft nicht die technischen Vorschriften, z. B. für Beleuchtung, Abgasnormen oder Bremsanlagen.
Nicht zugelassene Beleuchtungssysteme
- Scheinwerfer, Blinker, Rücklichter und Bremsleuchten entsprechen oft nicht der europäischen ECE-Regelung. Umbauten wären teuer und technisch aufwändig.
Abgasnormen und Umweltvorgaben
- Viele US-Fahrzeuge entsprechen nicht den strengen EU-Abgasnormen (z. B. Euro 6, Euro 7). Hoher CO₂-Ausstoß führt zu Strafzahlungen oder Verkaufsverboten.
Kollisionsverhalten und Karosserieanforderungen
- Unterschiede beim Karosseriebau können dazu führen, dass US-Fahrzeuge nicht den europäischen Vorschriften für Insassensicherheit oder Fußgängerschutz entsprechen.
Probleme bei der Einzelzulassung
- Ohne EU-Typgenehmigung bleibt nur eine teure und zeitaufwendige Einzelabnahme. Für Hersteller ist das wirtschaftlich oft nicht lohnend.
Technische Inkompatibilität bei digitalen Systemen
- Navigationssysteme, Konnektivitätsdienste oder Notrufsysteme (z. B. eCall) funktionieren häufig nicht oder sind nicht EU-konform.
Warum US-Autos bei europäischen Kunden eher unbeliebt sind
Fahrzeuggröße und Parkraumprobleme
- Viele US-Autos, insbesondere SUVs und Pick-ups, sind für europäische Innenstädte und Parkplätze zu groß und unpraktisch.
Hoher Kraftstoffverbrauch
- Große Motoren mit viel Hubraum bedeuten hohe Benzinkosten – in Europa mit deutlich höheren Spritpreisen ein klarer Nachteil.
Schwaches Design und wenig Markenbindung
- Europäische Käufer empfinden US-Automodelle oft als altmodisch, klobig oder wenig innovativ im Vergleich zu deutschen, französischen oder japanischen Fahrzeugen.
Unpassende Ausstattung und Bedienkonzepte
- US-Fahrzeuge sind oft für Komfort auf langen Highways ausgelegt – weniger für agile Fahrweise, enge Straßen oder effiziente Raumnutzung.
Fehlende Werkstattinfrastruktur und Ersatzteile
- US-Marken haben in Europa nur ein begrenztes Händler- und Werkstattnetz. Ersatzteile sind teurer und schwerer verfügbar.
Geringe Wiederverkaufswerte
- Der europäische Gebrauchtwagenmarkt bewertet US-Modelle meist schlechter – hoher Wertverlust schreckt potenzielle Käufer ab.
Kritik an Umwelt- und Klimafreundlichkeit
- In Zeiten von Klimawandel und wachsendem Umweltbewusstsein gelten viele US-Fahrzeuge als klimaschädlich und nicht zukunftsfähig.
Fehlendes Vertrauen in Qualität und Technik
- Europäische Kunden schätzen Präzision und Effizienz – Bereiche, in denen viele US-Autos als unterlegen wahrgenommen werden.