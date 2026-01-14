Mit Strafzöllen auf importierte Autos will US-Präsident Donald Trump weiterhin Druck auf die Europäische Union ausüben. Die Maßnahme, die im April 2025 in Kraft trat, sah einen Importzoll von bis zu 25 Prozent auf ausländische Pkw vor. Nach zähen Verhandlungen einigten sich die USA und die EU im Spätsommer 2025 jedoch auf ein Zwischenabkommen, das die Zölle für europäische Hersteller auf 15 Prozent begrenzte.

Trump begründet die Maßnahme mit einer angeblich einseitigen Abschottung des EU-Markts. Ziel sei es, amerikanischen Herstellern besseren Zugang zu Europa zu verschaffen. Doch Branchenexperten sehen die Verantwortung für die schwache Präsenz amerikanischer Marken in Europa nicht in der Handelspolitik – sondern bei den Herstellern selbst.

„Das ist das große Problem der US-Hersteller: Sie schaffen es einfach nicht, die Geschmäcker der europäischen Konsumenten zu treffen“, sagt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Die Modellpalette sei nach wie vor kaum auf die Anforderungen und Vorlieben des europäischen Marktes abgestimmt. „Da ist eigentlich nichts im Angebot, was ernsthaft Marktanteile gewinnen könnte.“

Ein Sonderfall bleibt Tesla. Der Elektroauto-Pionier konnte sich in Europa bislang behaupten, kämpft jedoch seit 2025 mit Gegenwind. „Tesla hat derzeit andere Probleme“, so Bratzel. Nach einem Absatzrückgang von 28 Prozent im Jahr 2025 hat sich die Lage zwar stabilisiert, doch der Konzern sieht sich weiterhin mit Kritik an CEO Elon Musk konfrontiert – nicht zuletzt wegen dessen umstrittener politischer Nähe zu Donald Trump.