Zwei Konzerne, zwei Aufsichtsräte, 700.000 Mitarbeiter – und nur ein Oliver Blume. Der Mann, der gleichzeitig Volkswagen und Porsche führt, hat die wohl teuerste Doppelbelastung der deutschen Industriegeschichte erfunden.

Blume wollte den Porsche-Chefsessel schon lange räumen – aber die Familie Porsche ließ ihn einfach nicht aufstehen. Erst die katastrophalen Zahlen des Jahres 2025 sorgten dafür, dass man den Chefwechsel endlich ernst nahm.

Michael Leiters übernimmt am 1. Januar – und Oliver Blume darf sich endlich voll auf Volkswagen konzentrieren. Dort wartet kein glänzender Neuanfang, sondern ein Konzern im Umbruch – mit Sparzwang, Software-Chaos und mächtig Gegenwind.