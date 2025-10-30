Volkswagen-Krise : Alarmstufe Rot bei Volkswagen: Milliardenverlust zwingt Konzern zum radikalen Sparkurs

30.10.2025
Nach dem Rückzug bei Porsche konzentriert sich Oliver Blume nun vollständig auf Volkswagen – doch der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein. Der Konzern steckt tief in der Krise: Ein operativer Verlust von 1,3 Milliarden Euro, ein drohendes Finanzierungsloch von zwölf Milliarden, schleppender Umbau, Softwareprobleme und sinkende E-Auto-Verkäufe setzen Europas größten Autobauer massiv unter Druck. Die Zukunft von Volkswagen steht auf dem Spiel.

Volkswagen Volkswagenlogo auto automobilindustrie autoindustrie deutschland

Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab, um sich ganz auf Volkswagen zu konzentrieren – doch dort wartet ein Konzern voller Baustellen.

