Krise in der Automobilzulieferindustrie : Automobilindustrie vor Finanzkollaps: Insider warnt vor dramatischer Kapitallücke

11.12.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Während der österreichische Maschinenbau mit breitem Exportportfolio und solider Kapitalbasis trotz Margendruck stabil bleibt, gerät die Automobilzulieferindustrie immer tiefer in die Krise. Branchenexperte Stefan Rathausky, Senior Director bei Alvarez & Marsal, analysiert die gefährlichen Abhängigkeiten und warnt vor systemischen Risiken.
Schweißarbeit in der Automobilindustrie

Schweißarbeit in der Automobilindustrie

- © dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

Daniel Pohselt