Jaguar steht vor einem Neustart, der kaum radikaler sein könnte. Die britische Luxusmarke hat sich fast aus dem Markt zurückgezogen, ihre alten Modelle auslaufen lassen und eine Kampagne gestartet, die ausgerechnet keine Autos zeigte. Für viele Fans wirkte das wie ein Bruch mit allem, wofür Jaguar einst stand.

Doch genau dieser Bruch ist offenbar Teil der Strategie. Jaguar will nicht zurück in die alte Premiumwelt, in der die Marke zuletzt immer schwächer wurde. Stattdessen setzt der Hersteller auf elektrische Luxusautos, extreme Designs und deutlich kleinere Stückzahlen. Der Type 00 soll zeigen, wie diese Zukunft aussehen könnte: auffällig, teuer, elektrisch – und weit entfernt vom klassischen Jaguar-Bild.

Damit geht die Marke ein enormes Risiko ein. Denn der neue Jaguar muss nicht nur technisch überzeugen. Er muss auch Käufer finden, die bereit sind, sehr viel Geld für eine Marke zu zahlen, die ihre vertraute Identität bewusst hinter sich lässt.

Kann Jaguar mit einem radikalen Elektro-Neustart wieder begehrenswert werden – oder verliert die Marke damit endgültig das, was sie einst besonders machte?