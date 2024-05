Dabei, so betont der Experte, sind KI-Anwendungen heute schon sehr ausgereift und können so viel Input und Erleichterungen bringen dass es fahrlässig wäre, darauf zu verzichten. Vielfach liegt die Scheu davor allerdings auch daran, dass komplizierter gedacht wird als nötig: „Ein hilfreicher erster Schritt ist, die Technologie an kleinen Anwendungsfällen zu erproben, sie zu verstehen und ihren Nutzen zu lernen. So kann man sich schnell ein Bild über die Einsetzbarkeit machen.“ Im zweiten Schritt gilt es dann in einem fachbereichsübergreifenden Projekt eine KI-Strategie zu erarbeiten. Das dauert in der Regel drei Monate, sie stellt dann aber die Basis für eine nutzenorientierte Umsetzung im Unternehmen dar.



Die technologische Entwicklung hat natürlich auch Folgen für Jobprofile: Künftig werden Menschen keine repetitiven Aufgaben mehr selber machen. Stattdessen werden sie sich eher damit befassen, aus Daten, die von der KI generiert wurden, Schlüsse zu ziehen. „In einem gewissen Sinn werden wir so alle zu Führungskräften, die die Arbeit von Künstlicher Intelligenz überwachen“, sagt El-Rayes und fügt an, dass auch das möglicherweise komplizierter klingt als es ist. „Jeder der ChatGPT nutzt und dann das Geschriebene auf seine Plausibilität prüft und gegebenenfalls verbessert, macht nichts anderes als den Output einer KI zu überwachen.“