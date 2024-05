Dass die Arbeitswelt sich in einem massiven Wandel befindet, ist offensichtlich. Bis 2030 sollen rund vierzig Prozent aller derzeit Beschäftigten in Pension gehen. Nachrücken werden bei Weitem nicht so viele. In Österreich etwa wird es nach Angaben der Statistik Austria im Jahr 2050 auf dem Arbeitsmarkt um fast 50.000 weniger Arbeitskräfte geben als 2021. Verantwortlich dafür ist in erster Linie der demografische Wandel: Betrug die Geburtenrate in Österreich 1963, also am Höhepunkt der Babyboomer-Jahre 2,83, so lag sie um die Jahrtausendwende bei 1,36. Die Zuwanderung vermag die so entstehende Lücke nicht zu schließen.



Für Unternehmen bedeutet das eine sehr komplexe Aufgabe. Sie müssen die Älteren, die noch im Job sind, so lange wie möglich halten, weil die Gefahr groß ist, sonst keinen adäquaten Ersatz zu finden. Sie müssen zugleich aber zukünftige Jobs anders definieren, weil sich die Anforderungen an konkrete Positionen heute viel schneller ändern als noch vor zehn oder fünf Jahren. Und sie müssen all das in einem Umfeld tun, das wirtschaftlich wenig stabil ist und vielfach strenge Zurückhaltung bei Personalkosten erfordert.