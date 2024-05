Manche Diskussionen ziehen sich über Jahre. Jene, ob IT-Daten, die bei einem Fremdanbieter gehostet werden, sicher sind oder nicht, gehört auf jeden Fall dazu. „Wir erlebten diese Diskussion als die ersten Clouddienste aufkamen und wir erleben sie nun, da KI-Anwendungen für die Industrie ein Thema werden“, sagt Josef El-Rayes, Partner und KI-Experte bei Deloitte Österreich.



Was nicht verwundert, denn in größerem Stil ist Künstliche Intelligenz vor alle dann sinnvoll, wenn dazu auf Cloudunterstützung zurückgegriffen wird. „Kleinere Anwendungen funktionieren auch on premise, aber gerade KMUs kommen da sehr schnell an die Grenzen, weil sie einfach nicht die nötigen Ressourcen und Rechenleistung haben bzw. kurzfristig beschaffen können“, sagt El-Rayes.