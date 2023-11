In den vergangenen Monaten hat sich die konjunkturelle Lage massiv verschärft. Trotzdem kämpfen viele Bereiche der Wirtschaft nach wie vor mit einem massiven Fach- und Arbeitskräftemangel, das zeigt eine aktuelle Auswertung des WKO-Fachkräfteradars. Aktuell ist das trotz Wirtschaftsflaute in über 100 Berufen der Fall, so zum Beispiel bei Köchen, Elektroinstallateuren aber auch bei Ärzten, Pflegern und in vielen anderen Gesundheitsbereichen. Hauptgrund dafür ist die nun immer stärker einsetzende Pensionierungswelle. Innerhalb von nur 15 Jahren hat sich der Anteil der über 50-jährigen unselbständig Beschäftigten in der Steiermark mehr als verdoppelt, und zwar von 69.000 auf über 151.000. Der Anteil der unter 25-Jährigen in den steirischen Firmen hat dagegen im selben Zeitraum von 72.000 auf 61.000 rapide abgenommen.