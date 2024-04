Die Demografie hält den Standort in der Zange: Einerseits sorgen geburtenschwache Jahrgänge dafür, dass immer weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen. Der Anteil der 25-Jährigen sank in den letzten zwanzig Jahren von 72.000 auf 63.000. Andererseits stieg die Zahl der über 50-jährigen unselbständig Beschäftigten in der Steiermark im selben Zeitraum von 69.000 auf 155.000, wie aus Daten der Statistik Austria hervorgeht.



Gleichzeitig scheiden ältere Arbeitnehmer in Österreich deutlich früher aus dem Erwerbsleben aus als anderswo in Europa. So waren zuletzt nur mehr 56,4 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig.

Zum Vergleich: Im EU-Durchschnitt sind es 60,5 Prozent, in Schweden sogar 77,7 Prozent. Würde diese Quote auch hierzulande erreicht, stiege das inländische Arbeitskräfteangebot nach Berechnungen der Nationalbank um rund 184.000 Personen. Noch dramatischer ist der Unterschied bei den 60- bis 64-Jährigen, von denen in Deutschland 65,3 Prozent noch im Erwerbsleben stehen, in Österreich aber nur 33,6 Prozent. Das Pensionsantrittsalter der Männer lag zuletzt bei 62,1 Jahren, das der Frauen bei 60,1 Jahren - und damit in etwa auf dem Niveau der 1970er Jahre.

“Als Antwort auf diese Tatsache steht qualifizierte Zuwanderung auf der Tagesordnung. „Anders wird die Lücke an fehlenden Fachkräften nicht zu schließen sein“, resümiert der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk.