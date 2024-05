Angesichts dessen sei es enorm wichtig, über Geld zu reden, das Interesse der Jugendlichen daran sei gegeben, so List. Denn nach wie vor sei das viel zu selten der Fall. So gaben beispielsweise immerhin 29 Prozent der Befragten an, zu Hause selten oder gar nicht über Geld zu sprechen. Auch in der Schule gibt es trotz Integration der Finanzbildung in die Lehrpläne noch Aufholbedarf.

„Das Problem ist, dass sie nicht zusammenhängend unterrichtet wird“, sagt List. So werde zwar beispielsweise Zinsrechnung gelehrt, aber nicht, was diese für den Einzelnen konkret bedeute. „Oder man lernt in Geschichte über den Börsencrash, aber es wird nicht erklärt, was Börse, Kapitalmarkt und so weiter sind“, so der Finanzbildungsexperte, der darauf hinweist, dass die Schule immerhin jener Ort sei, wo die Jugendlichen am liebsten zum Thema Finanzbildung lernen würden.