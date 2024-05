Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat im Juli 2022 zur Begrenzung der systemischen Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung“ kurz KIM-VO erlassen, die mit August 2022 schlagend wurde.

Diese KIM-Verordnung enthält erstmals bindende Regelungen für Wohnkredite und hat den Vergabespielraum der Banken deutlich einschränkt. Sie wurde zu einem Zeitpunkt erlassen, als die Kreditzinsen kräftig angestiegensind. Die Vorgaben dieser KIM-Verordnung hätten in einer Nullzinsphase ihre Berechtigung, um den Markt nicht zu überhitzen, doch aktuell sorgt sie als Verhinderungsprogramm für den Eigentumserwerb. Seit Inkrafttreten der KIM-Verordnung ist die Zahl von Wohnbaudarlehen nämlich drastisch zurückgegangen.



Die grundsätzlichen Vergabekriterien der KIM-Verordnung sehen eine Beleihungsquote von 90 Prozent, eine Schuldendienstquote von 40 Prozent und eine maximale Laufzeit von 35 Jahren vor. Immobilienexperten beklagen und meinen hinter vorgehaltener Hand, dass die KIM-Verordnung ein österreichisches Golden Plating ist und Teile des Immobilienkreditgeschäftes derzeit nach Deutschland umleitet. Wer kein Feind seiner eigenen Brieftasche ist, wird sich eine Immobilie über eine deutsche Bank finanzieren, was auch durchaus legal ist. Daraus ergibt sich die provokante Frage, ob die kleinen Häuslbauer über die KIM-Verordnungsvorgaben die Zeche des Herrn Benko zahlen müssen? Keine Bank gibt einem kleinen Häuslbauer eine Besicherung auf Firmenanteile, die letztendlich nichts wert waren.



„Ein bisschen Eigenkapital ist nie schlecht“, meint Achim Ertl, Immobilienmakler bei Remax. „Schon allein deshalb, weil man die Preisschwankungen, die ein Immobilienkauf in sich birgt, abfangen kann. Mit dieser etwas strengeren Regulierung können wir in der Branche gut leben. Womit wir aber nicht leben können, sind die beiden anderen Punkte. Vor allem damit, dass man nur 40 Prozent des Haushaltseinkommens in Zinsrückführungen investieren darf.“

Als Beispiel bringt der Immo-Profi ein gutverdienendes Fachärzte-Ehepaar. „Beide Chirurgen mit einem Haushaltseinkommen von 10.000 Euro netto. Die 20 Prozent Eigenkapital für ihren Wohntraum, eine Luxusvilla in Döbling, haben sie bereits beisammen. Wollen die beiden 6.000 Euro im Monat für den Schuldendienst aufwenden und 4.000 Euro zum Leben verwenden, macht ihnen die KIM-Verordnung einen Strich durch die Rechnung. Durch die KIM-Verordnung dürfen sie nur 40 Prozent des Haushaltseinkommens, also 4.000 Euro, in die Kreditrückführung investieren.“ Und Ertl ergänzt: „Wenn ich netto nur 2.000 Euro verdiene und damit eine ganze Familie ernähren muss, kann man nicht 1.600 Euro Kredit zurückzahlen, das ist logisch. Das heißt, Einkommensstarke können ihren Kredit nicht finanzieren, weil sie nicht rückführen dürfen, obwohl sie könnten.“



Auch die Laufzeit macht der Immobilien-Wirtschaft das Leben schwer. Die Kreditlaufzeit darf in Österreich nur 35 Jahre betragen. In Deutschland kann man 40 Jahre finanzieren, in den USA werden Kredite weitergegeben oder auch vererbt. „Ich halte einen Generationenkredit für sinnvoll, denn warum soll der Sprössling gratis in einer Wohnung sitzen, für die seine Eltern ein Leben lang gearbeitet haben.“