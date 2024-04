Die Landwirtschaft wird eher mit Tradition als mit Innovation verbunden. Mit dem Vifzack Award werden z.B. innovative Konzepte in der Landwirtschaft vor den Vorhang geholt. Wie wichtig ist es heute, dass landwirtschaftliche Betriebe sich auch mit innovativen Konzepten und Geschäftsmodellen beschäftigen und wie kann die LK dies fördern?





Franz Titschenbacher: Die Landwirtschaft ist ein Hort der Innovationen, diese passieren direkt auf den Höfen und haben für den Fortschritt in der Landwirtschaft eine entscheidende Bedeutung. Durch Innovationen machen sich die landwirtschaftlichen Betriebe zukunftsfit. Erfolgreiche Innovationen fallen aber nicht vom Himmel, sie müssen zielgerichtet entwickelt werden. Dazu braucht es neben guten Ideen, Mut und Risikobereitschaft auch Durchhaltevermögen. Daher bietet die Landwirtschaftskammer den Bäuerinnen und Bauern als besonderes Service auch eine profunde Innovationsberatung an.





Die Herausforderungen für die Landwirtschaft werden auch hinsichtlich neuer EU-Vorgaben zur Renaturierung etc. nicht kleiner, was in einigen EU-Ländern zu Bauernprotesten geführt hat. Wie ist die wirtschaftliche Lage der steirischen Bauern aktuell zu beurteilen? Und warum sind hierzulande Proteste noch ausgeblieben?



Titschenbacher: Die wirtschaftliche Lage in der Landwirtschaft ist herausfordernd. Das ist auch an den Stundenlöhnen abzulesen. Der durchschnittliche Stundenlohn für eine Familienarbeitskraft beträgt gemäß Grünem Bericht 2023 in der steirischen Land- und Forstwirtschaft nach Abzug der Sozialversicherung lediglich 11,90 Euro.

Gleichzeitig haben die Bäuerinnen und Bauern ein hohes Risiko zu stemmen. Zu den Protesten: Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern sitzen die Bauern in Österreich mit am Verhandlungstisch und werden gehört. Während in anderen Ländern Budgets gekürzt werden, greift Österreich den Bauern unter die Arme, wie beispielsweise mit dem europaweit einzigartigen Impulsprogramm. Aktuell machen wir uns für eine Kurskorrektur bei der EU-Agrarpolitik stark und treten für einen spürbaren Bürokratieabbau ein.

Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Süden Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!