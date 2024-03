Im April des letzten Jahres unterzeichneten Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) auf der Festung Kufstein eine gemeinsame Erklärung für ein grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement. Das Ziel ist, die Transit-Lawine nicht nur tageweise, sondern permanent zu dosieren und somit zu steuern.



Außerdem wurde eine politische Absichtserklärung für ein gemeinsames, digitales Verkehrsmanagementsystem am Brennerkorridor vorgelegt. Das System beinhaltet auch das sogenannte Lkw-Slot-System.



Die drei Länder können ein solches Verkehrsmanagementsystem jedoch nicht im Alleingang beschließen und umsetzen. Dies fällt in die hoheitliche Zuständigkeit der Nationalstaaten, in diesem Fall Österreich, Deutschland und Italien. In den kommenden Wochen und Monaten werden die drei Länder ihren Vorschlag im Detail ausarbeiten. Anschließend wird dieser an die Regierungen und die EU übergeben, die darüber entscheiden werden. „Die Verantwortung liegt dann nicht mehr bei uns. Das Positive daran ist, dass niemand mehr behaupten kann, wir würden uns streiten“, sagte Markus Söder.