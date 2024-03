Für die Salzburger Unternehmen habe sich laut aktueller Konjunkturumfrage der Salzburger Industriellenvereinigung im vierten Quartal 2023 die Geschäftslage weiter verschlechtert.

Es spiegelt sich das Bild einer Rezession in allen Umfrageergebnissen deutlich wider und die Einschätzungen für die nächsten drei bzw. sechs Monate sind äußerst trübe. Nur 15 Prozent der befragten Unternehmen schätzen die aktuelle Geschäftslage als „steigend bzw. gut“ ein – im Vorquartal waren es noch 35 Prozent. Eine bessere Einschätzung der Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten teilen immerhin noch sechs Prozent der Betriebe.

Gesamt gesehen beurteilte die Salzburger Industrie die Konjunktur im letzten Quartal des Vorjahres wesentlich pessimistischer als noch im Sommer.

„Die unternehmerische Unsicherheit nahm in der Sachgütererzeugung und der Bauwirtschaft zuletzt abermals zu. Dementsprechend verschlechterten sich auch die Einschätzungen der Industrieunternehmen zu ihrer Wettbewerbsposition weiter“, erklärt Peter Unterkofler, Präsident der IV Salzburg, und ergänzt: „Viele Unternehmen meldeten wie in den Vorquartalen starke Beeinträchtigungen ihrer Geschäftstätigkeit. Der ‚Mangel an Nachfrage‘ war im Oktober erstmals seit April 2021 das am häufigsten genannte Hemmnis“.

