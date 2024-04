Um zu wachsen, braucht es allerdings auch Kapital – dieses aufzustellen, ist, so sagen immerhin 57 Prozent der Start-ups, schwieriger geworden. So sind im Vorjahr rund 695 Millionen Euro an Investitionen in heimische Start-ups geflossen. Im Jahr 2022 hingegen stellten Investoren noch eine Milliarde Euro zur Verfügung, 2021 waren es sogar noch 1,23 Milliarden Euro.

Allerdings: Die erwähnten 695 Millionen Euro sind EY zufolge aber immer noch die größte lukrierte Summe mit Ausnahme der Boomjahre 2021 und 2022. Und noch etwas hat sich gezeigt: Die Finanzierungsrunden sind im Vorjahr im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor bedeutend kleiner geworden. Das durchschnittliche Volumen der Deals, bei denen eine Summe veröffentlicht wurde, ging um rund die Hälfte (51 Prozent) von 8,92 Millionen Euro (2022) auf 4,35 Millionen Euro zurück.

Doch auch in diesem Zusammenhang gibt es etwas Positives: EY zufolge ist die Zahl der Finanzierungsrunden entgegen dem internationalen Trend um rund 22 Prozent auf eine neue Bestmarke von 151 auf 184 gestiegen.

„Die aktuelle Entwicklung des Start-up-Ökosystems in Österreich hat zwei Seiten: Zum einen ist ein Anstieg der Finanzierungsrunden auf einen neuen Höchstwert in diesem herausfordernden Umfeld ein starkes Signal. Auf der anderen Seite gibt es, wie momentan überall auf der Welt, einen deutlichen Rückgang der Mega-Runden und Volumina, die in Österreich sehr stark von rein international besetzten Investorengruppen getrieben sind“, sagt dazu Florian Haas, Head of Startup bei EY Österreich.

Zwar habe es 2023 einen Rekordwert an rein von internationalen Investorengruppen getragene Runden gegeben, allerdings in früheren Phasen und mit deutlich geringeren Volumina, so Haas weiter.

Gerade für stark wachsende Start-ups und Scale-ups sei das eine gefährliche Entwicklung: „Bei Wachstumsfinanzierungen können einheimische Investoren oft (noch) nicht, internationale Geldgeber wollen aktuell nicht. Ziel muss es sein, dass heimische Start-ups auf Wachstumskurs das Kapital bekommen, das sie für ihre Skalierung benötigen – und dass der Anteil der heimischen Investoren dabei deutlich steigt“, so Haas weiter. Und Wundsam ergänzt: „Gelingt das nicht, besteht das Risiko, dass die Start-ups ins Ausland abwandern oder verkauft werden. Damit gehen für Österreich Wertschöpfung und Innovation verloren.”