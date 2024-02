Während die private Wirtschaft versucht die Mehrkosten, die wegen steigender Inflation und hoher KV-Lohnabschlüsse und Energiepreise entstehen, nur moderat an die Bevölkerung weiterzugeben, haben die großen Landesenergieversorger, die allesamt zur Gänze oder in wesentlichen Teilen in öffentlicher Hand sind, Rekordgewinne eingefahren. Zuletzt steigerte EVN den Gewinn um 84 Prozent. Die Energie Steiermark konnte ihr Ergebnis nach Ertragssteuern 2022 um rund 50 Prozent steigern. Auch der Verbund hat 2022 seinen Gewinn verdoppelt und 2023 abermals gesteigert. Die Kärntner Kelag verdoppelte das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2023. Der Gewinn der Energie AG stieg um 45 Prozent. Die Liste ließe sich fortsetzen.





Ob dieser Zahlen stellt sich natürlich die Frage, ob die Preissteigerungen volkswirtschaftlich gerechtfertigt waren. Wie Johannes Mayer, Leiter der Abteilung für Volkswirtschaft bei der E-Control auf Anfrage bestätigt, hätte es durchaus in Absprache mit der EU, Möglichkeiten gegeben, preisregulierend in den Strommarkt einzugreifen. Andere EU-Länder hätten jedenfalls Wege gefunden.





Beim größten Teuerungsfaktor für Energie, der Fernwärme, hätte sogar das Preisgesetz von 1992 angewandt werden können. Darin ist festgelegt, dass das Bundesministerium für Wirtschaft für die Lieferung von Fernwärme volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise festlegen kann. Die Landesregierungen sind durch Delegationsbescheide damit beauftragt, in ihren Bundesländern die Fernwärmepreise festzulegen. Doch nur das Land Oberösterreich hat davon entsprechend Gebrauch gemacht und nur Preissteigerungen von maximal acht Prozent genehmigt, während in anderen Bundesländern die Fernwärme teilweise um über 80 Prozent und mehr anstieg.





Im Preisgesetz von 1992 ist die Lieferung von Strom extra ausgenommen, dennoch sehen Experten, dass es für den Eigentümer immer Möglichkeiten gibt, preisregulierend einzugreifen. Beispielsweise könnte ein Lenkungsfall nach dem Energielenkungsgesetz gesetzlich definiert werden, der einen Preiseingriff bei Marktversagen erlaubt, wenn dies im volkswirtschaftlichen Sinne wäre. Die Verlängerung der Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen ist zwar eine Möglichkeit, aber die Preise werden dadurch offenbar nicht schnell genug gesenkt, um auch die Inflation entsprechend dämpfen zu können.