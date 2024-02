Ziel von Moon Power war, an seinem Stammsitz in Salzburg ein publikumswirksames “Edutainment für alle” zu bieten und Aufklärungsarbeit für neue Mobilität zu leisten. Seit der ersten Eröffnung haben rund 170.000 Personen die Mooncity Salzburg besucht. „In einer Transformationsphase muss man Veränderung nicht nur leben, sondern vor allem den Kunden genau zuhören. Das war und ist uns wichtig – die Erkenntnisse sind allesamt in die Neugestaltung der Mooncity eingeflossen“, so Weitgasser.



Markus Tatzer, Geschäftsführer Moon Power: „Mit der neu gestalteten Mooncity Salzburg erschaffen wir nicht nur Österreichs größten innerstädtischen Schnellladepark, sondern erweitern unser Kompetenzzentrum in der Sterneckstraße um weitere Services wie einen großzügigen Loungebereich und Probefahrten. Wir schaffen eine neue Wohlfühlatmosphäre und heben damit das Ladeerlebnis auf ein neues Level. Das passt perfekt in das Gesamtkonzept von Moon Power als ganzheitlicher Systemanbieter von intelligenten Lade- und Energielösungen.“



Das Interieurkonzept der Mooncity 2.0 baut auf der Idee einer hellen und dunklen Seite des Mondes auf. Während die „helle Seite des Mondes“ etwa als einladender Loungebereich für Gäste, deren E-Fahrzeug gerade lädt, zum Erholen genutzt wird, steht die “abgedunkelte Seite” für Präsentationen, Seminare und Veranstaltungen aller Art zur Verfügung. Hier werden Produktneuheiten vorgestellt bzw. kann dieser Bereich von Unternehmen als einzigartige Event-Area gebucht werden.



Ein neues interaktives Highlight stellt die so genannte “Luna Starlight” dar. Dank KI und eigener Datenbank unterhält “Luna” die Gäste im Loungebereich während des Ladevorgangs und gibt Chat GPT-basierte Auskünfte und Antworten auf Fragen.