Ams OSRAM hat erst kürzlich ein großes Investment in den Standort Steiermark angekündigt. Green-Tech, Mikroelektronik und Automotive sind die wirtschaftlichen Schwerpunkte der Steiermark geworden. Wie wollen Sie die wirtschaftliche Zukunft der Steiermark gestalten? Welche Vision haben Sie?





Landeshauptmann Christopher Drexler: Die Steiermark ist das größte Chancenland Österreichs. Daher gilt es auch, diese Chancen und Potentiale, die in der Steiermark liegen, bestmöglich zu nutzen. Um unsere Stärken noch besser hervorzuheben und sie auch national wie international noch sichtbarer zu machen, suchen wir bewusst die enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarregionen. Allen voran möchte ich hier unser Nachbarbundesland Kärnten hervorheben. Mit der Kärntner Landesregierung arbeiten wir – sogar in gemeinsamen Regierungssitzungen – daran, den Süden Österreichs als attraktiven und dynamischen Wirtschafts- und Lebensraum zu gestalten. Diese enge steirisch-kärntnerische Achse dient dazu, unserer Region im zunehmenden globalen Wettbewerb noch mehr Strahlkraft zu verleihen.





Trotz vieler Erfolge herrscht ein schwieriges Wirtschaftliches Umfeld. Kündigungen bei MAGNA und AVL trüben vor allem die Autobranche in der Steiermark. Welche Antworten braucht das Autoland Steiermark, um den Standort abzusichern und welche Weichenstellungen muss man in der Mobilitätswirtschaft machen?





LH Drexler: Die Automobilindustrie ist ohne Zweifel ein absoluter Schlüsselzweig für die Wirtschaft in der Steiermark, an der viele tausende Arbeitsplätze hängen. Daher ist für mich ein kompromissloses Verbot des Verbrennermotors auf EU-Ebene unverständlich. Denn das bewirkt nicht, dass weniger Verbrenner produziert werden – sie werden nur wo anders produziert. Es braucht hier keine sturen Verbote, sondern ein klares Bekenntnis zur Technologieoffenheit, für das ich mich auch weiterhin vehement einsetzen werde. Hier braucht es definitiv mehr Planungssicherheit!



Aber natürlich ist die Transformation des Mobilitätssektors in vollem Gange, die uns auch vor neue Herausforderungen stellt. Deshalb ist es umso wichtiger, die Mobilitätsbranche in ihrer Gesamtheit zu betrachten. So haben wir auch boomende Bereiche, wie den Bahnsektor und die Luftfahrt, in denen die Unternehmen offene Stellen aufweisen. Aufgrund dessen werden etwa aktuell im Zusammenhang mit den angesprochenen Stellenkürzungen bei Magna sämtliche offenen Stellen in der Mobilitätsbranche erhoben, um möglichst viele Magna-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche zu halten.

