Die Fernwärme Weiz ist bereits einer der Vorreiter in der klimaneutralen Wärmeerzeugung. Täglich werden 20.000 Menschen in Weiz mit Wärme versorgt, die zu 100 Prozent nachhaltig ist. Die verwendeten Hackschnitzel stammen von Landwirten aus der Region. Diese regionale Wertschöpfung sichert eine faktische Unabhängigkeit vom globalen Energiemarkt - was wiederum eine faire und transparente Preisgestaltung ermöglicht.



An das Wärmenetz sind nicht nur ein Großteil der Privathaushalte der Bezirkshauptstadt angeschlossen, sondern auch namhafte Industriebetriebe und viele öffentliche Einrichtungen. Fast 80 Prozent der Wohn- und Bürogebäude in Weiz werden so bereits mit Heizwärme und Warmwasser versorgt, die an zwei Standorten in mehreren Heizwerken erzeugt wird.