E-Fahrzeuge haben auch bei Großkunden an Attraktivität eingebüßt, vor allem jene der Marke Tesla. So erklärten mit SAP, Sixt und Hertz drei große Player, keine Teslas mehr in ihrem Fuhrpark haben zu wollen. Hauptargument für diese Entscheidung war die Preispolitik des von Elon Musk gegründeten Unternehmens im vergangenen Jahr.

Aufgrund sinkender Verkaufszahlen hatte Tesla immer wieder die Preise gesenkt, was sich beträchtlich auf den Wiederverkaufswert auswirkte und auch die Mitbewerber auf den Plan rief, in die Rabattschlacht einzusteigen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland erstmals mehr Firmenwagen als Privatfahrzeuge zugelassen, was die Größe und Wichtigkeit dieser Sparte unterstreicht.

Zudem erfolgte die Entscheidung just nach dem Jahr, indem mit dem Model Y ein Tesla das meistverkaufte Auto weltweit war.