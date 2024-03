Auch wenn die inhaltlichen und thematischen Positionierungen der Parteien noch vage sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Wahl diesmal in Graz entschieden wird. Die steirische Landeshauptstadt hat in den letzten Jahren eine in Österreich einzigartige Unberechenbarkeit bei Wahlen entwickelt. Einmal mehrheitlich grün, dann wieder mehrheitlich blau und plötzlich kommunistisch dunkelrot. Und so dürfte auch diesmal die schwankende Wählerschaft in Graz den Ausschlag geben, wer letztlich in die Landesregierung einzieht.

Derzeit profitieren die steirischen Kommunisten am stärksten vom Bürgermeisterbonus in der Stadt, während die beiden Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ in der Landeshauptstadt auffällig schwächeln. Die große Unbekannte ist die FPÖ. Trotz des Finanzskandals in der Grazer Stadtpartei könnte die Landes-FPÖ in Graz wieder zulegen, was letztlich darüber entscheiden wird, welche der drei Großparteien die Nase vorn haben wird. Gerade in Graz wird sich der Wahlkampf stark um soziale und wirtschaftliche Themen drehen. Viele Wirtschaftstreibende sehen die Errungenschaften des Standortes in Gefahr.

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) bedient vor allem soziale Themen wie leistbares Wohnen, interessiert sich aber wenig für die Wirtschaft. Das Thema Arbeitsplätze schaffen und sichern ist in Graz noch eine politische Marktlücke, die vielleicht bis zur Landtagswahl geschlossen wird.