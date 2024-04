Der Forschungsschwerpunkt "Nachhaltigkeits- und Mobilitätsrecht" umfasst keine Materien des geltenden Rechts, sondern deckt interdisziplinär Teilbereiche aus verschiedenen Rechtsmaterien ab.

Dabei geht es vor allem um neue komplexe Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftlichen, politischen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Europaregion stehen. Dazu gehören Rechtsfragen der Mobilität von Personen, Dienstleistungen und Gütern sowie der Nachhaltigkeit, insbesondere im sensiblen Alpenraum. Dabei wird die Rolle der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit in einzelnen Rechtsgebieten und in der gesamten Rechtsordnung untersucht.



Rechtsfragen, wie zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen, die Nachhaltigkeit und den Schutz der Lebensgrundlagen und des Klimas fördern, werden aus völkerrechtlicher, unionsrechtlicher und nationaler Perspektive beleuchtet und bearbeitet. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit werden Synergieeffekte erzielt.

„Nachhaltigkeit und die damit verbundene klimafreundliche Mobilität müssen grenzüberschreitend gedacht werden. Die Herausforderungen in diesem Bereich sind zentrale Fragen unserer Zeit und können nicht von einzelnen Regionen oder Staaten gelöst werden. Insbesondere rechtliche Rahmenbedingungen spielen hier eine wesentliche Rolle und ich freue mich, dass die Stiftungsprofessur nun für weitere vier Jahre gefördert wird“, so Klimaschutz- und Mobilitätslandesrat René Zumtobel.