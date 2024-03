Sei es bei der Satellitentechnologie zur Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung oder beim Bau zentraler Hardware- und Systemkomponenten. Technologisches Know-how aus den USA steckt in fast allen europäischen Rüstungsgütern (mit wenigen Ausnahmen). Das europäische Ortungssystem Galileo soll zwar zehnmal genauer sein als das US-amerikanische GPS-System, wird aber (offiziell) nicht für militärische Zwecke genutzt. Mit dem Galileo EU Defence Program (GEODE) soll bis 2026 eine militärische Nutzung zur Verfügung stehen. Allerdings führen die Finanzierungsregeln der ESA dazu, dass Europa bei Weltraumtechnologien ins Hintertreffen gerät und der Wettbewerb behindert wird. So ist Europa beispielsweise bei militärischen KI-Anwendungen kaum vertreten.





Wertschöpfungsfaktor militärische Lieferketten





Der Präsident des deutschen ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich für mehr strategische Unabhängigkeit der EU ausgesprochen. „Da der Wohlstand in Deutschland und Europa stark auf internationalem Handel beruht, ist es hier besonders wichtig, die richtige geoökonomische Strategie für den Krisenfall zu entwickeln“, sagte Fuest kürzlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Um Risiken zu reduzieren, ist es sinnvoll, Rohstoff- und Energielieferungen zu diversifizieren, kritische physische und digitale Infrastrukturen abzusichern und bei hochkritischen Gütern wie bestimmten medizinischen Produkten die Lagerhaltung zu erhöhen oder eigene Produktionskapazitäten vorzuhalten“, so Fuest.



Das betrifft letztlich auch militärische Lieferketten. Zwar werden Ausrüstungen und Geräte mit hoher Wertschöpfungstiefe in Europa hergestellt - der österreichische Radpanzer Pandur EVO wird zum Teil in Wien gefertigt, um nur ein Beispiel zu nennen - aber viele wichtige Komponenten müssen importiert werden. Allen voran Mikrochips. Aber auch pharmazeutische Produkte, die für militärische Lieferketten nicht minder wichtig sind, müssen derzeit überwiegend eingeführt werden.



Die europäische Verteidigungsindustrie verfügt zwar über eine starke, in Europa verankerte Wertschöpfungstiefe, ist aber nicht ausreichend krisenfest aufgestellt, wie Militärexperten warnen. Mit der Initiative zur Unterstützung der Munitionsproduktion (ASAP) will die Europäische Kommission Anreize für die europäische Verteidigungsindustrie schaffen, in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten zu investieren, sei es in Komponenten der Lieferkette, Maschinen oder Personal. Die Investitionen könnten nicht nur in Maschinen und Produktionslinien fließen, sondern auch in die Lieferketten, wie das Medienportal EURACTIV berichtet. Dies würde jedoch eine Umstrukturierung der Industrie erfordern. Besonders heikel sei die Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Die EU ist bei sicherheitsrelevanten Technologien stark von den USA und auch von China abhängig.