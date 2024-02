„Wir müssen unsere Emissionen senken, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Emissionsfreie Antriebe für die Straße sind aber gerade im Fernverkehr noch nicht so weit. Also müssen wir Alternativen finden, die jeder nutzen kann“, so Sertic.

Der Anteil des Schienenverkehrs im Güterverkehr beträgt in Österreich etwa 31 Prozent. „Wir streben in den kommenden Jahren eine Erhöhung dieses Anteils an und setzen uns daher sowohl in der Wirtschaftskammer Wien als auch auf europäischer Ebene für ein einheitliches, effizienteres und moderneres Bahnsystem ein.“