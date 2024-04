Die vom ÖIF in ganz Österreich durchgeführten Karriereplattformen bringen Unternehmen und arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen zusammen. Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen, präsentieren im Rahmen der Karriereplattformen arbeitssuchenden Zuwander/innen ihre Jobangebote direkt in ihren Betrieben oder in Deutschkursinstituten.

Die Teilnehmer/innen können Gespräche mit Arbeitgebern und Recruiter/innen führen und sich direkt vor Ort für offene Stellen bewerben. Mehr als 7.500 Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene haben bisher an 80 ÖIF-Karriereplattformen in ganz Österreich teilgenommen, die z.B. in Kooperation mit IKEA, Post AG, Lidl und REWE durchgeführt wurden. Vor dem Hintergrund des großen Arbeitskräftemangels liegt der Schwerpunkt der ÖIF-Karriereplattform auf Berufen in den Bereichen Pflege und Gesundheit, Bildung, Hotellerie und Tourismus sowie Logistik.



Das neue ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte bietet Integrationsangebote für Fachkräfte und Unternehmen zum Leben und Arbeiten in Österreich sowie zum Deutschlernen. Als zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und ihre Familien sowie für Unternehmen bietet es Informationen, Beratung und Veranstaltungen zur Vorintegration, zum Leben und Arbeiten in Österreich und zu den Deutschlernangeboten des ÖIF. Im Sinne einer Beratungsdrehscheibe wird österreichweit auch auf bestehende regionale und überregionale Angebote verwiesen. Für Unternehmen bietet das Integrationsservice Weiterbildungs- und Deutschlernangebote, um ausländische Fachkräfte in Österreich zu halten und bei der Integration zu unterstützen.