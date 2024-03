Konjunkturell ist also noch keine Wende in Sicht. Es bedarf entweder eines kräftigen außenwirtschaftlichen Expansionsimpulses oder einer sich selbst tragenden Investitionskonjunktur im Inland. „Für ersteren kämen aufgrund ihrer beträchtlichen Anteile an der globalen Wirtschaftsleistung am ehesten die USA oder China in Betracht, doch zeichnet sich ein solcher derzeit nicht ab.

Für letzteren fehlt es derzeit an sämtlichen Voraussetzungen, vielmehr weist die gesamte Palette der relevanten Vorlaufindikatoren in die gegenteilige Richtung, nämlich einer geringeren Kapazitätsauslastung, abnehmenden Auftragsbeständen und einer wenig favorablen Ertragsperspektive, sodass die Konjunkturentwicklung zumindest bis in den Sommer hinein apathische Züge tragen wird“, erläutert IV-Chefökonom Christian Helmenstein die aktuelle Situation.





All diese Entwicklungen sollten eigentlich darauf hoffen lassen, dass die Industriebetriebe entlastet werden, um sich auf ihr operatives Geschäft konzentrieren zu können und keine weiteren Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen. Das Gegenteil ist derzeit der Fall, wobei die Industrie nicht unbedingt ein Problem mit Transparenz hätte und es auch klar ist, dass eine Wirtschaftssparte durchaus an ihren Anforderungen wachsen und dadurch auch wettbewerbsfähiger werden kann.

Dafür, dass Regulierungsdruck und Einschränkungen auch etwas Positives an sich haben und Kreativität entfachen können, gibt es in der Geschichte auch zahlreiche Beispiele. Allerdings waren die Unternehmen nicht mit einer regelrechten Regulierungswut konfrontiert und hatten dabei auch genügend Zeit, um die Umstellungen vorzunehmen und sich durch innovative Lösungen nicht nur an neue Gegebenheiten anzupassen, sondern sogar einen Wettbewerbsvorteil herauszuholen. Ein Beispiel aus der Stahlbranche wäre etwa das Linz-Donawitz-Verfahren, das aus der Not eine Tugend machte und die Knappheit an Ressourcen mit damals leicht verfügbarem Schrott kompensierte, zu nennen. Die daraus entwickelte Technologie wurde weltweit rasch zu einem bahnbrechenden Verfahren.



In vielen Industriebranchen sind durch die steigenden Anforderungen mittlerweile aber auch die innovativen Potenziale stark ausgereizt. Je mehr die Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit etc. steigen, desto schwieriger wird es, noch einmal das Letzte aus einem Produkt oder Verfahren herauszuholen und dabei gleichzeitig Lösungen zu finden, die noch einigermaßen wirtschaftlich sind – vor allem angesichts laufend steigender Kosten für Energie, Löhne, Logistik etc. Gleichzeitig gibt es hier aber den Rebound-Effekt bzw. die Tatsache, dass eine Effizienzsteigerung oft nur dazu führt, dass letztlich auch die Nutzung seitens der Endverbraucher intensiver wird, wodurch beispielsweise Nachhaltigkeitseffekte ohnehin gleich wieder verpuffen.