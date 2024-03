Denn der Abschwung am Bau hat sich schon seit einigen Jahren angekündigt, wie sich aus den Baubewilligungen ablesen lässt: Wurden 2019 nach Angaben der Statistik Austria österreichweit noch 85.000 Wohnbauten bewilligt, waren es 2021 nur noch 72.400 und 2023 rund 50.000 – ein Trend, der sich auch heuer fortsetzen dürfen. Hauptgrund dafür sind die in diesem Zeitraum massiv gestiegenen Kosten: So sind allein im Jahr 2022 die Preise für Baustoffe – getrieben unter anderem durch hohe Nachfrage und Probleme in den Lieferketten – teils um etwa 16 Prozent gestiegen, während die Lohnkosten nur um drei Prozent zulegten.

„Zuletzt waren die Materialkosten zwar rückläufig, durch die hohen Lohnabschlüsse im Vorjahr stagnieren die Baukosten allerdings“, sagt Klien. Parallel dazu hat die Europäische Zentralbank als Reaktion auf die explodierende Inflation seit Sommer an der Zinsschraube gedreht – mit der Folge, dass auch die Kreditzinsen deutlich stiegen. Gleichzeitig wurde in Österreich mit der Einführung der KIM-Verordnung die Aufnahme von Krediten deutlich erschwert: Sie schreibt für einen Kredit einen Eigenmittelanteil von 20 Prozent sowie eine maximale Kreditlaufzeit von 35 Jahren vor und begrenzt die Rückzahlungsrate dafür auf höchstens 40 Prozent des Haushaltseinkommens.

Das hat dazu geführt, dass nach Angaben des KSV1870 allein in den ersten drei Quartalen die Zahl der Hypothekarkredite um 50,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 zurückgegangen ist. Besonders betroffen seien junge Menschen (bis 35 Jahre), so der KSV1870: In dieser Alterskategorie hat sich die Anzahl der gewährten Kredite zuletzt sogar um 57,6 Prozent reduziert. Parallel dazu ist auch das generelle Finanzierungsvolumen im Schnitt um sieben Prozent auf 196.000 Euro gesunken.

Kein Wunder also, dass sowohl private Häuslbauer als zahlreichen Bauträger bei Projekten – selbst bei bereits bewilligten – auf der Bremse stehen. „Wir haben mehrere Projekte, die praktisch in den Startlöchern stehen“, so Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog, kürzlich bei der Präsentation des gemeinsam mit dem Immobiliendienstleister EHL präsentierten Wiener Wohnungsmarktberichts.

„Es rechnet sich derzeit einfach nicht“, ergänzte Daniel Riedl, Vorstandsmitglied der deutschen Buwog-Mutter Vonovia. Bau und Finanzierung von Wohnimmobilien würden derzeit mehr kosten als einbringen. „Der Wert, den wir generieren können, liegt unter den Produktionskosten“, so Riedl.

Wie viele andere Experten in den Monaten zuvor, warnten auch EHL und Buwog angesichts der Lage vor einem drohenden Wohnungsmangel. Insbesondere bei Eigentumswohnungen und freifinanzierten Mietwohnungen wird sich demnach das Angebot ab 2025 deutlich verknappen, weil der Bedarf steige, die Zahl neuer Wohnungen aber sinke. Doch es gibt noch andere Risiken: So könnten sich arbeitslose Bauarbeiter neu orientieren und die Branche verlassen.

Das würde einerseits die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen, die zur Dekarbonisierung der Gebäude dringend notwendig sind, erzögern. Anderseits gebe es damit zu wenig Fachkräfte, wenn der Neubau wieder anspringe, warnt Klien. Er tritt daher für ein Stabilisierungspaket für den Wohnbau ein. „Wir haben unbestritten eine Krise im Neubau, die Sanierungsförderung kann sie nur abfedern, aber nicht lösen“, so der Ökonom.