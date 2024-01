Die Gründe für diesen Rückfall sind vielfältig und durchaus bisher wenig in Österreich diskutiert worden. Neben klassischen Faktoren wie zu hohen Steuern oder dem Arbeits- und Fachkräftemangel sind auch Indikatoren wie Pensionen, Bildungs- und Gesundheitssystem, Infrastruktur, Raumplanung, soziale Absicherung und Energieversorgung in den Fokus gerückt. Aber auch zunehmende Rechtsunsicherheit, Korruption und politische Instabilität trüben die Standortqualität. Im Wesentlichen sind Reformverschleppungen in den unterschiedlichen politischen Bereichen Hauptursache. Beispielsweise wird die öffentliche Verwaltung in Österreich zunehmend als ineffizient wahrgenommen, während andere Länder, wie etwa Schweiz, Schweden oder Dänemark, in den letzten Jahren wesentliche Verwaltungsreformen auf den Weg gebracht haben.

Das größte Verbesserungspotenzial besteht beim Pensions- und Gesundheitssystem sowie beim Arbeitsmarkt. Das deckt sich mit den Ergebnissen der Standortstudien des Beratungsunternehmen Deloitte und anderen. Ein funktionierender Arbeitsmarkt gilt im internationalen Wettbewerb als zentraler Erfolgsfaktor. Im europäischen Vergleich sei die Lage in Österreich zwar noch relativ gut, allerdings wird mit einer negativen Entwicklung angesichts bevorstehender Pensionierungswellen in den nächsten Jahren gerechnet. „Es fehlt in Österreich an Ambition, das Problem des Personalmangels strukturell zu lösen. Das ist gefährlich, denn der Arbeitskräftemangel wird uns noch lange begleiten“, fasst Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, zusammen.

Damit verbunden ist nicht nur, dass Firmen Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen, sondern der Arbeits- und Fachkräftemangel wirkt sich auch auf die Einnahmensituation und somit auf die Finanzierbarkeit des Staates aus. Das wiederum verschlechtert das Ranking für viele staatliche Leistungen von Infrastruktur, Verwaltung bis hin zu Gesundheitsversorgung und dem Bildungsangebot.