Zuweilen wird aber auch in Unternehmen aus Imagegründen eine historische Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte unternommen, etwa wenn es um die Frage geht, welche Rolle ein Betrieb im Nationalsozialismus gespielt hat. Das Fehlen einer solchen Aufarbeitung kann sich oftmals als Imageverlust erweisen. Die eigene Historie von fachkundigen Historikern aufarbeiten zu lassen, wurde von vielen Unternehmen in den letzten Jahren unternommen. Das Interesse daran war so groß, dass sich auf Universitäten eigene Institute und Spezialrichtungen für Unternehmensgeschichte herausgebildet haben. In Deutschland und Österreich stand vor allem die Rolle während des 2. Weltkriegs für viele Betriebe im Vordergrund. In den USA oder in Großbritannien ist damit oft eine Aufarbeitung des Anteils an der Sklaverei oder der Kolonialgeschichte eines Unternehmens verbunden. Ein offener, ehrlicher und bewusster Umgang mit der eigenen Geschichte ist ein Imagefaktor geworden. Wer dies nicht tun, gerät in den Verdacht, etwas verheimlichen zu wollen. Es gibt hierfür auch Negativbeispiele von Firmen, die eine Aufarbeitung ihrer Geschichte unterdrückt haben. Meist war der Imageverlust in solchen Fällen höher.