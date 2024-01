Flugreisen sind mit Abstand am teuersten. Bis zu 400 Prozent mehr an Kosten verursacht das Fliegen im Vergleich zu Bahn- oder Autofahrten im Durchschnitt. Den geringsten ökologischen Fußabdruck verursacht natürlich die Bahnreise, doch die Autofahrt kann durchaus je nach Strecke mithalten, wenn z.B. mehrere Personen im Auto transportiert werden.



Doch welches Transportmittel am häufigsten für Geschäftsreisen genutzt wird, ist von Land zu Land durchaus unterschiedlich. Mit rund vierzig Prozent nutzen die Deutschen und Österreicher beispielsweise am häufigsten die Bahn, während in den Niederlanden das Auto am öftesten herangezogen wird. Flugreisen kommen in den meisten europäischen Ländern mit 30-40 Prozent erst an zweiter Stelle, nur in Portugal wird das Flugzeug bevorzugt.