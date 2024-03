Pierer fordert eine nachhaltige Finanzpolitik mit Haushaltsdisziplin am Beispiel der Schweiz, Dänemark oder der Niederlande mit dem Ziel ausgeglichener Budgets über den Konjunkturzyklus hinaus und natürlich den schlanken Staat mit einem Entbürokratisierungs- und Digitalisierungspaket im öffentlichen Sektor.

Das beinhaltet eine praxistaugliche Umsetzung des Lieferkettengesetzes, schnellere Genehmigungsverfahren und Reduktion der Berichtspflichten, E-Government-Offensive am Vorbild der nordeuropäischen Staaten, Ausbau der digitalen Behördenverfahren und last but not least eine Bürokratiebremse mit einer „One-in-one-out“-Regel, d.h. wenn ein neues Gesetz eingeführt wird, muss ein altes Gesetz abgeschafft werden.



Programme für den qualifizierten Zuzug von Fachkräften, weitere Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card und die Etablierung von Ausbildungspartnerschaften mit Drittländern. Die Duale duale Ausbildung – ein absolutes Stärkefelder der heimischen Bildungspolitik – ist auszubauen, MINT-Graduierungen um 20 Prozent zu steigern, Lehrlings-Ausbildungsprämie in der Höhe von 15 Prozent der Ausbildungskosten einzuführen, HTL- und technische Hochschulausbildung voranzutreiben sowie den Mathematik-Unterricht zu modernisieren.