Ölpreis Logistik : Ölpreis aktuell: Warum der Ölpreis trotz Nahost-Krieg nicht explodierte
Ölpreis aktuell: Wo Brent derzeit steht
Stand: laufend aktualisiert
- Brent: rund 77,50 US-Dollar je Barrel (Brent ist die wichtigste Rohölsorte für Europa und gilt als maßgebliche Referenz für die Entwicklung von Diesel-, Heizöl- und Kraftstoffpreisen sowie vieler Transport- und Energiekosten.)
- Veränderung Vortag: etwa −3 % (nach deutlichen Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt)
- Veränderung Vorwoche: etwa −4 % bis −5 % (nach dem Rückgang von den Höchstständen infolge der Eskalation)
- Kurzfristiger Trend: fallend, nachdem die geopolitische Risikoprämie mit den Fortschritten bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran deutlich zurückgegangen ist.
Warum steigt oder fällt der Ölpreis?
Nach den Angriffen im Nahen Osten rechneten viele Marktbeobachter mit einem massiven Preissprung beim Öl. Tatsächlich stieg der Brent-Preis zwar kurzfristig deutlich an, fiel nach ersten Entspannungssignalen jedoch wieder zurück. Für Energieexperte Johannes Benigni zeigt das im Gespräch mit dispo, dass der Ölmarkt derzeit von mehreren Faktoren gleichzeitig beeinflusst wird – nicht allein von geopolitischen Schlagzeilen.
Benigni nennt dafür drei wesentliche Gründe:
- Strategische Ölreserven vieler Staaten wirken als Puffer gegen kurzfristige Versorgungsengpässe.
- Die strategischen Ölreserven der USA befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 1983. Dadurch rückt die tatsächliche Versorgungslage stärker in den Fokus der Märkte.
- China hat seine Ölnachfrage zuletzt deutlich reduziert. Nach Einschätzung Benignis wurden dadurch etwa vier Millionen Barrel Rohöl pro Tag nicht nachgefragt. Sollte diese Nachfrage wieder anziehen, könnte das den Ölpreis erneut stützen.
Hinzu kommt die geopolitische Entwicklung. Zwar sorgte die Sorge vor einer Blockade der Straße von Hormus zeitweise für eine höhere Risikoprämie. Nach den jüngsten Entspannungssignalen zwischen den USA und dem Iran nahm die Sorge vor einer längerfristigen Unterbrechung der Öltransporte zunächst wieder ab
Für Benigni ist deshalb klar, dass die jüngste Preisentwicklung keine Entwarnung bedeutet: „Es ist nichts ausgestanden.“
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Warum Versorgungssicherheit wichtiger wird als der Ölpreis
Die jüngsten Ausschläge beim Ölpreis zeigen nach Einschätzung von Energieexperte Johannes Benigni vor allem eines: Die Bedeutung von Energie verändert sich. Kurzfristige Preisschwankungen bleiben zwar wichtig, für Unternehmen rückt jedoch zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, ob Energie und Rohstoffe im Krisenfall überhaupt verfügbar sind.
„Wir sprechen nicht mehr nur über Energiewende, sondern über Energy Security", sagt der Energieexperte dazu im dispo-Gespräch. Energie werde zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor. Unternehmen müssten ihre Beschaffung, Lieferketten und Produktionsstandorte stärker unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit bewerten. Die vergangenen Krisen hätten gezeigt, wie schnell geopolitische Konflikte Transportwege unterbrechen, Lieferketten belasten und Produktionsprozesse beeinträchtigen können.
Damit verändert sich auch der Blick auf den Ölpreis. Er ist nicht mehr nur ein Gradmesser für Energiekosten, sondern auch ein Indikator für die Stabilität globaler Lieferketten. Für Industrie- und Logistikunternehmen gewinnen deshalb belastbare Lieferantenbeziehungen, alternative Beschaffungsquellen und widerstandsfähige Supply Chains an Bedeutung.
Welche Auswirkungen steigende Ölpreise auf Logistik und Industrie haben
Für Unternehmen ist nicht der tägliche Brent-Kurs entscheidend, sondern seine Folgen für Energie-, Material- und Transportkosten.
In der Logistik zählt Diesel zu den größten Kostenblöcken. Steigt der Ölpreis über einen längeren Zeitraum, verteuern sich mit zeitlicher Verzögerung Kraftstoffe und Dieselzuschläge im Straßengüterverkehr. Auch See- und Luftfracht reagieren auf höhere Energiepreise über steigende Bunker- und Kerosinkosten.
Für viele Speditionen werden steigende Kraftstoffkosten über Dieselzuschläge zumindest teilweise an Kunden weitergegeben. Wie stark sich höhere Ölpreise auf die Transportkosten auswirken, hängt jedoch von Laufzeit und Ausgestaltung der jeweiligen Transportverträge ab.
Für die Industrie reichen die Auswirkungen deutlich weiter. Höhere Ölpreise verteuern nicht nur Energie, sondern auch zahlreiche Vorprodukte – etwa in der Chemie- und Kunststoffindustrie. Steigen gleichzeitig Transportkosten, erhöhen sich häufig auch Beschaffungs-, Produktions- und Logistikkosten entlang der gesamten Lieferkette.
Über höhere Energie- und Transportkosten können steigende Ölpreise zudem die Inflation anheizen. Unternehmen sehen sich dadurch häufig mit höheren Einkaufs- und Finanzierungskosten konfrontiert, während Verbraucher steigende Preise unter anderem an der Tankstelle oder bei transportintensiven Gütern spüren.
Für Energieexperte Johannes Benigni ist das ein weiterer Grund, warum Unternehmen Versorgungssicherheit stärker gewichten als in der Vergangenheit. Die vergangenen Krisen hätten gezeigt, dass belastbare Lieferketten, alternative Bezugsquellen und eine höhere Resilienz heute einen eigenen wirtschaftlichen Wert besitzen.
Auch die Internationale Energieagentur (IEA) verweist darauf, dass der Ölmarkt trotz einer mittelfristig erwarteten Entspannung anfällig für geopolitische Störungen und Unterbrechungen wichtiger Transportrouten bleibt. Für Industrie und Logistik bedeutet das: Nicht nur der Ölpreis selbst, sondern auch die Stabilität globaler Lieferketten wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor.
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Ölpreis in Österreich: Welche Rolle TAL und die OMV spielen
Österreich verfügt über keine eigene nennenswerte Rohölförderung und ist deshalb auf Importe angewiesen. Für die Versorgung des Landes spielt die Transalpine Ölleitung (TAL) eine zentrale Rolle. Sie transportiert Rohöl vom italienischen Hafen Triest über Österreich nach Deutschland und versorgt über eine Anbindung auch die OMV-Raffinerie Schwechat, in der ein Großteil der in Österreich benötigten Kraftstoffe hergestellt wird.
Steigende oder fallende Brent-Preise wirken sich deshalb auch auf Österreich aus. An den Tankstellen kommen Preisänderungen allerdings meist zeitverzögert an. Neben dem Rohölpreis beeinflussen unter anderem Raffineriekosten, Transport, Lagerhaltung, Wechselkurse sowie Steuern und Abgaben die Entwicklung der Diesel- und Benzinpreise.
Auch wenn geopolitische Krisen wie zuletzt im Nahen Osten die internationalen Ölmärkte belasten, bedeutet das nicht automatisch ein Versorgungsproblem für Österreich. Solange die Lieferketten über den Hafen Triest, die TAL-Pipeline und die Raffinerie Schwechat funktionieren, bleibt die physische Versorgung mit Rohöl grundsätzlich gesichert. Höhere Weltmarktpreise schlagen sich jedoch früher oder später auch bei Unternehmen und Verbrauchern in Österreich nieder.
Brent und WTI: Was ist der Unterschied?
Wenn vom Ölpreis die Rede ist, geht es meist um die beiden Referenzsorten Brent und WTI (West Texas Intermediate). Beide gelten als internationale Preismaßstäbe, unterscheiden sich jedoch in Herkunft und Marktumfeld.
Brent stammt aus der Nordsee und ist die wichtigste Referenzsorte für Europa sowie große Teile des weltweiten Ölhandels. An ihr orientieren sich auch viele Raffinerien und Mineralölunternehmen in Österreich und Deutschland. Deshalb ist Brent für europäische Unternehmen in der Regel die aussagekräftigere Kennzahl.
WTI (West Texas Intermediate) wird überwiegend in den USA gefördert und dient als wichtigste Referenzsorte für den nordamerikanischen Markt. Sein Preis wird stärker von der US-Ölproduktion, den amerikanischen Lagerbeständen und der Infrastruktur in Nordamerika beeinflusst.
Da Angebot und Nachfrage in Europa und den USA nicht immer gleich verlaufen, notieren Brent und WTI häufig auf unterschiedlichen Preisniveaus. Für Unternehmen in Europa ist Brent deshalb meist der wichtigere Indikator für die Entwicklung von Energie- und Kraftstoffkosten.
Könnte der Ölpreis weiter steigen?
Ob Brent in den kommenden Wochen weiter steigt oder wieder fällt, hängt derzeit vor allem von fünf Faktoren ab: der Lage im Nahen Osten, den Entscheidungen der OPEC+, der weltweiten Nachfrage, den US-Lagerbeständen und der Entwicklung des US-Dollars.
Geopolitik: Trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sehen Reedereien noch keine Rückkehr zum Normalbetrieb in der Straße von Hormus. Maersk und der japanische Tankerbetreiber Mitsui O.S.K. Lines (MOL) rechnen mit einer schrittweisen Normalisierung des Schiffsverkehrs. Hohe Kriegsversicherungsprämien und die weiterhin angespannte Sicherheitslage belasten den internationalen Seeverkehr.
OPEC+: Die Förderpolitik des Ölkartells bleibt einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf den Ölmarkt. Produktionsanpassungen können das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ebenso verändern wie geopolitische Ereignisse. Die OPEC bewertet diese Faktoren in ihren Monatsberichten regelmäßig neu.
Nachfrage: Entscheidend wird sein, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Eine schwächere Konjunktur würde die Ölnachfrage dämpfen, während eine stärkere Industrienachfrage – insbesondere aus Asien – den Markt stützen könnte. Nach Einschätzung von Johannes Benigni hat China zuletzt deutlich weniger Rohöl importiert. Sollte diese Nachfrage zurückkehren, könnte das den Ölpreis erneut nach oben treiben.
Lagerbestände: Die US-Lagerbestände und strategischen Ölreserven gelten als wichtiger Gradmesser für die Versorgungslage. Die strategischen Reserven der USA befinden sich weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit den 1980er-Jahren. Dadurch reagieren die Märkte sensibler auf mögliche Lieferausfälle.
US-Dollar: Da Rohöl weltweit in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wechselkurs die Preisentwicklung. Ein stärkerer Dollar verteuert Öl außerhalb der USA und kann die Nachfrage dämpfen. Ein schwächerer Dollar wirkt dagegen häufig preisstützend.
Eine konkrete Preisprognose lässt sich daraus nicht ableiten. Johannes Benigni hält derzeit jedoch einen Brent-Preis in einer Bandbreite von 70 bis 80 US-Dollar je Barrel für das wahrscheinlichste Szenario, sofern es zu keiner neuerlichen Eskalation im Nahen Osten kommt.
Wie Experten die aktuelle Lage einschätzen
In einem Punkt herrscht unter Energieexperten weitgehend Einigkeit: Die jüngste Entspannung im Nahen Osten bedeutet noch keine Rückkehr zur Normalität. Wie sich der Ölpreis entwickelt, hängt in den kommenden Monaten vor allem von der geopolitischen Lage, der weltweiten Nachfrage und der Förderpolitik der OPEC+ ab.
Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass sich das globale Ölangebot mittelfristig entspannen kann. Kurzfristig verweist sie jedoch weiterhin auf Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte, Lieferketten und den internationalen Handel.
Auch die OPEC bewertet Angebot und Nachfrage als die entscheidenden Einflussfaktoren für die weitere Entwicklung des Ölmarkts und passt ihre Markteinschätzungen regelmäßig an.
Energieexperte Johannes Benigni erwartet derzeit ebenfalls keine Rückkehr zu den Höchstständen früherer Ölkrisen. Gleichzeitig sieht er keinen Anlass für dauerhaft sehr niedrige Preise. Seine kurzfristige Erwartung liegt bei einem Brent-Preis zwischen 70 und 80 US-Dollar je Barrel. Ausschlaggebend seien insbesondere die weitere Entwicklung der Nachfrage – vor allem aus China – sowie die geopolitische Lage im Nahen Osten.
Unabhängig von der konkreten Preisentwicklung zeigt die aktuelle Krise nach Einschätzung vieler Marktbeobachter vor allem eines: Für Industrie- und Logistikunternehmen wird die Stabilität globaler Lieferketten zunehmend wichtiger als kurzfristige Ausschläge an den Rohstoffmärkten.