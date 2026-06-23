Nach den Angriffen im Nahen Osten rechneten viele Marktbeobachter mit einem massiven Preissprung beim Öl. Tatsächlich stieg der Brent-Preis zwar kurzfristig deutlich an, fiel nach ersten Entspannungssignalen jedoch wieder zurück. Für Energieexperte Johannes Benigni zeigt das im Gespräch mit dispo, dass der Ölmarkt derzeit von mehreren Faktoren gleichzeitig beeinflusst wird – nicht allein von geopolitischen Schlagzeilen.

Benigni nennt dafür drei wesentliche Gründe:

Strategische Ölreserven vieler Staaten wirken als Puffer gegen kurzfristige Versorgungsengpässe.

Die strategischen Ölreserven der USA befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 1983. Dadurch rückt die tatsächliche Versorgungslage stärker in den Fokus der Märkte.

China hat seine Ölnachfrage zuletzt deutlich reduziert. Nach Einschätzung Benignis wurden dadurch etwa vier Millionen Barrel Rohöl pro Tag nicht nachgefragt. Sollte diese Nachfrage wieder anziehen, könnte das den Ölpreis erneut stützen.

Hinzu kommt die geopolitische Entwicklung. Zwar sorgte die Sorge vor einer Blockade der Straße von Hormus zeitweise für eine höhere Risikoprämie. Nach den jüngsten Entspannungssignalen zwischen den USA und dem Iran nahm die Sorge vor einer längerfristigen Unterbrechung der Öltransporte zunächst wieder ab

Für Benigni ist deshalb klar, dass die jüngste Preisentwicklung keine Entwarnung bedeutet: „Es ist nichts ausgestanden.“

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